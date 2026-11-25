«Il rispetto viene prima di tutto» In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia San Cataldo, Manuel Bonaffini, interviene per ribadire la propria ferma condanna verso ogni forma di violenza sulle donne. «Non possiamo continuare a indignarci soltanto quando si verifica l’ennesimo femminicidio. Dietro ogni episodio di violenza ci sono vite, famiglie e storie che non possiamo ignorare. Il rispetto per una donna non dovrebbe essere un tema da ricordare in una giornata particolare, ma un principio da mettere in pratica ogni giorno. Bisogna partire dall’educazione, soprattutto tra i più giovani, ma anche garantire sostegno concreto a chi trova il coraggio di chiedere aiuto. Servono ascolto, protezione e strumenti adeguati, non soltanto belle parole. Come Fratelli d’Italia San Cataldo, crediamo che questa sia una responsabilità di tutti, senza distinzioni politiche. Nessuna donna deve sentirsi sola, minacciata o costretta a vivere nella paura. La violenza non è mai una giustificazione, il rispetto non è negoziabile. Su questo non devono esserci compromessi».