Nel primo anniversario della morte del compianto ed amabile Vincenzo Scannella, avvenuta il 25 novembre 2025, abbiamo ricevuto e pubblichiamo il ricordo esploso dall’animo sensibile di Francesco Barbera: “Caro cuginetto, ci sono persone che passano nella vita lasciando impronte leggere, quasi invisibili, e altre che, senza fare rumore, cambiano il modo in cui guardiamo le cose. Tu avevi il passo di chi non voleva arrivare prima degli altri, forse nemmeno arrivare da qualche parte. Ti bastava esserci, con quella chitarra, le tue idee, le tue mani capaci di dare voce a ciò che spesso non sapevamo dire. Mi chiedo se lassù ci sia ancora una piazza, se ci siano tastiere da sfiorare, corde da accordare e qualcuno disposto ad ascoltare. Mi piace immaginarti così: non in cerca di un posto speciale, ma intento a fare quello che hai sempre saputo fare, mettere in comunicazione le anime. Sai, ci sono ricordi che non hanno una fotografia. Hanno una temperatura, un odore, una stagione. I tuoi ricci, il fumo nell’aria, le sere che sembravano non dover finire. E quella neve che, in qualche modo, mi hai insegnato a scolpire. Forse era soltanto un gioco, forse era una lezione sulla bellezza delle cose fragili. La neve si scioglie, eppure qualcosa della forma rimane negli occhi di chi l’ha guardata. Mi piacerebbe poterti raccontare quante volte torni senza bussare. Arrivi attraverso una melodia, una strada, una frase ascoltata per caso. E ogni volta mi sembra che il tempo faccia un passo indietro, lasciandoci ancora per un momento dalla stessa parte della vita. Non so dove vadano a finire le canzoni quando chi le canta non c’è più. Forse rimangono sospese nelle stanze, forse si nascondono nelle corde degli strumenti, forse si affidano alla memoria di chi le ha ascoltate. Io so soltanto che non sono finite. E penso alle tue mani, a quelle mani che sembravano custodire l’estate anche quando arrivava l’inverno. Penso alla tua gentilezza, che non aveva bisogno di essere annunciata, e a quella maniera così tua di lasciare agli altri una chiave senza chiedere se avrebbero aperto la porta. È una bella eredità, cuginetto: lasciare possibilità invece di risposte. Adesso vorrei poterti chiedere di suonare ancora. Non una canzone nuova, non qualcosa di straordinario. Una di quelle melodie che conoscevamo, che sembravano appartenere a tutti e invece, a sentirle bene, erano soltanto tue. Ma forse non devo chiedertelo. Forse hai già ricominciato. E allora ti immagino mentre accordi la chitarra, mentre cerchi il tono giusto, mentre sorridi di quella tua maniera discreta. E mi piace pensare che, da qualche parte, anche il cielo abbia imparato ad ascoltare. Qui, intanto, il nastro continua a girare. Non ho fretta di fermarlo. Ci sono voci che non chiedono di essere trattenute, perché hanno già trovato il modo di restare. Caro cuginetto, non so se esista un arrivederci capace di attraversare una distanza così grande. Ma te lo affido lo stesso, insieme a tutte le parole che non ti ho detto e a quelle che, forse, non avrei saputo dire neppure avendoti davanti. La musica, in fondo, ha questo privilegio: non conosce davvero la fine. quando tutto tace, qualche nota continua a cercarci”.

(La poesia di Francesco Barbera dedicata a Vincenzo Scannella)

IL NASTRO GIRA ANCORA

Da cosa credi che nasca

il sogno del cuore?

Fra le tastiere

e le mani di chi cerca

di stare nel passo del mondo,

gentile, profondo,

comunicatore di ponti senza fili,

le note libere

fra lo scorrere della piazza.

Non contavano i passi,

ma si sfiorava il cielo:

i canti davanti alla casa del tempo,

i tuoi ricci, nubi di fumo, fra i primi

a insegnarmi come scolpire la neve.

E la scolpisco ancora.

Il chitarrista gentile,

le sue idee affidate alle vie,

le chiavi lasciate a chi vuol capire:

le apra da sé.

I nastri stanno ancora girando,

ma lui cantava inchinandosi,

con grazia estrema

e tanta umanità.

Caro chitarrista,

caro uomo di peso umano,

di chiari di luna

li hai portati dentro di te.

Tu, che non hai mai smesso

di tenere d’estate le tue mani,

anche se il gelo ti ha portato con sé.

Strimpella ancora la tua chitarra,

gira gli accordi, gli stessi del vento,

come un camino

quando ti si incrociava

per le impronte del piccolo monte.

Dimmi che sognerai ancora

le note cantate l’ultima volta!

Volano lì, in quella stanza.

Gira ancora il nastro.

Anche il silenzio è la tua voce.

Non lo spegnerò,

neanche lo rigetterò.

Lo fermerò

quando anch’io sognerò.

Arrivederci, allora,

nota delle chiavi che davi.

Il fuoco adesso è spento, ma la musica ci collega ancora, dentro