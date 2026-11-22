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Salmo apre più di uno spiraglio a una possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2027 e spende parole di grande stima nei confronti del direttore artistico Stefano De Martino. In un'intervista alla 'Nuova Sardegna', il rapper racconta dell'incontro avvenuto la scorsa estate a Pittulongu con il conduttore e non esclude di poter salire sul palco dell'Ariston in gara nella prossima edizione. "Vediamo. Sanremo quest'anno farà il botto", afferma Salmo rispondendo a una domanda sulla sua possibile presenza nel cast. L'artista sardo apprezza in particolare il metodo scelto da De Martino per costruire il Festival: "Mi è piaciuto che sia andato a trovare chi gli interessava per dirglielo di persona. Non l'ha fatto mai nessuno". E aggiunge: "Poi è più piccolo di me e vuole fare la rivoluzione. Soprattutto, è un artista". Salmo racconta anche alcuni dettagli dell'incontro estivo con il direttore artistico: "Quando abbiamo pranzato insieme mi ha portato un libro di fotografia. Stefano De Martino mi piace tanto. L'ho visto con il fuoco negli occhi". Alla domanda su cosa potrebbe convincerlo ad accettare la proposta sanremese, il rapper spiega che tutto dipenderà dal brano: "La canzone. Deve essere quella giusta, deve rappresentarmi e avere una storia dietro. Però non andrei per voler vincere". E rivela che la porta per una sua presenza resta aperta fino all'ultimo momento: "De Martino mi ha detto: 'Aspetto che mi mandi una bella canzone fino all'ultimo giorno utile'". L'artista sardo si spinge oltre, ammettendo che l'idea di partecipare lo affascina: "Non nego che mi piacerebbe far parte di questa edizione, più che di Sanremo in generale". Un interesse che lega direttamente alla figura del nuovo direttore artistico: "Far parte di un progetto di un giovane che è nel suo momento più alto e ha deciso di portare una sua rivoluzione. Per un Sanremo di Carlo Conti non sarebbe stata la stessa cosa", conclude senza giri di parole. Parole che naturalmente alimentano le indiscrezioni, già in circolazione da settimane, su una possibile presenza di Salmo tra i Big della 77esima edizione del Festival.

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