(Adnkronos) – La sospensione di Sigfrido Ranucci dalla Rai inizierà il 23 novembre. A comunicarlo è lo stesso giornalista con un post su Facebook. "Prima che lo veniate a sapere dai giornali, voglio dirvelo io. Comincerà dal 23 novembre la mia sospensione per 10 giorni dal lavoro e dallo stipendio. E' la sanzione comminata dalla Rai il 5 ottobre scorso", fa sapere in un video. "Salterò due puntate di 'Spotlight' – aggiunge Ranucci – ma non farò mancare il mio supporto anche dietro le quinte". Il giornalista ed ex conduttore di 'Report' esorta poi il pubblico a continuare comunque a seguire il programma di Rainews: "Fatelo anche voi: aiutate la squadra di Spotlight nei prossimi due lunedì, alle 22:30 su News Rai24 canale 48 del digitale terrestre e 24 di Tv Sat 508 di Sk", scandisce il giornalista.

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