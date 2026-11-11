Rally, stagione da incorniciare per l’equipaggio nisseno Michele Cortese e Paolo Guttadauro: alla Coppa Città di Lucca per il titolo nazionale

Una stagione straordinaria, l’ennesima conferma di un talento che continua a crescere e una nuova finale nazionale da affrontare con ambizione e determinazione. Michele Cortese, giovane pilota di Caltanissetta, si prepara a vivere un altro importante appuntamento della sua carriera sportiva insieme al navigatore Paolo Guttadauro, con il quale forma un equipaggio ormai stabilmente protagonista del panorama rallistico siciliano.

Dal 13 al 15 novembre i due saranno impegnati nella Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport, in programma nell’ambito della 61ª Coppa Città di Lucca. Un traguardo conquistato grazie a un’annata di altissimo livello, culminata con la vittoria della graduatoria regionale Rally4/R2 della Coppa Rally di 9ª Zona.

Un risultato che assume un significato particolare alla luce del percorso compiuto da Cortese negli ultimi due anni. Nel 2025, alla sua prima vera stagione completa nei rally, il pilota nisseno aveva dominato la classe Rally5, conquistando quattro vittorie consecutive al Rally Valle del Sosio, alla Targa Florio, al Rally di Caltanissetta e al Rally del Tindari.

Una cavalcata trionfale conclusa con la conquista della Coppa Italia Rally nella finale nazionale disputata al Rally del Tirreno-Messina, dove Cortese e Guttadauro riuscirono a imporsi contro i migliori equipaggi italiani della categoria. A completare un’annata memorabile arrivarono anche le vittorie nel Trofeo Pirelli e nell’R-Italian Trophy, per uno straordinario tris di successi nazionali.

Il 2026 ha rappresentato un ulteriore salto di qualità. Cortese ha infatti affrontato una nuova sfida passando dalla Renault Clio Rally5 alla Peugeot 208 Rally4/R2, confrontandosi con una vettura più impegnativa e con avversari di maggiore esperienza.

Anche in questa stagione i risultati non si sono fatti attendere. Tra le prestazioni di maggiore rilievo figurano la vittoria di classe alla Targa Florio, il secondo posto al Rally di Caltanissetta, accompagnato dall’ottava posizione assoluta, e il secondo posto al Rally Tirreno-Messina, con il decimo piazzamento nella classifica generale.

Risultati che testimoniano la crescita tecnica e agonistica del giovane pilota e che gli hanno consentito di conquistare il primato regionale nella Rally4/R2, guadagnando per il secondo anno consecutivo il diritto di partecipare alla finale nazionale.

Una continuità di rendimento che rappresenta probabilmente l’aspetto più significativo del percorso di Cortese. Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più, soprattutto quando si decide di affrontare una categoria superiore e nuove difficoltà tecniche.

Determinante, in questo cammino, il rapporto sportivo con Paolo Guttadauro, navigatore con il quale Cortese ha costruito un’intesa che si è rivelata preziosa nelle prove speciali e nella gestione delle gare. Un binomio capace di coniugare velocità, concentrazione e maturità agonistica.

La splendida stagione disputata sulle strade siciliane è stata resa possibile anche grazie al prezioso supporto di Calogero Lombardo e della Blue Project, che hanno accompagnato Cortese nel suo percorso agonistico, contribuendo ai risultati ottenuti e alla conquista del primato regionale. Per la finale nazionale di Lucca, invece, esigenze di carattere logistico legate alla trasferta hanno reso necessario affidarsi a una diversa struttura di assistenza tecnica, senza nulla togliere all’importante collaborazione che ha caratterizzato l’intera stagione in Sicilia.

A Lucca Cortese e Guttadauro, portacolori della Scuderia Sunbeam presieduta da Gregory Lo Bianco, faranno parte della rappresentativa siciliana composta da dieci equipaggi qualificati attraverso i risultati della Coppa Rally di 9ª Zona. Saranno chiamati a confrontarsi con i migliori interpreti provenienti dalle altre regioni italiane, in una competizione che rappresenta l’atto conclusivo della stagione.

«Esserci e rappresentare la Sicilia è per noi un grande onore e ce la metteremo tutta per dare il massimo in questa esperienza, nuova sotto tutti i punti di vista», afferma Michele Cortese alla vigilia dell’appuntamento nazionale.

Il pilota nisseno rivolge inoltre un ringraziamento a quanti hanno contribuito a rendere possibile la partecipazione alla finale: «Grazie come sempre a chi rende possibile la nostra partecipazione, la mia famiglia, la mia Scuderia Sunbeam ed il grande presidente Gregory Lo Bianco, i miei colleghi e, ovviamente, i nostri sponsor, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile».

Per il giovane pilota nisseno sarà dunque una nuova occasione per misurarsi ai massimi livelli della categoria, con l’obiettivo di ripetere l’impresa dello scorso anno.

Ma al di là di quello che sarà il verdetto delle prove speciali toscane, Michele Cortese ha già raggiunto un risultato di grande valore: due stagioni consecutive da protagonista, un titolo nazionale conquistato e la capacità di confermarsi vincente anche dopo il passaggio a una categoria più impegnativa.

Un percorso sportivo che continua a regalare soddisfazioni e che rappresenta un motivo di orgoglio per Caltanissetta, sempre più presente nel panorama del motorsport grazie ai risultati di uno dei suoi giovani talenti.