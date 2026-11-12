Caltanissetta. Ordinanza del sindaco : disposto il divieto temporaneo di utilizzo per usi potabili dell’acqua. “Per gli usi alimentari utilizzare l’acqua imbottigliata”

CALTANISSETTA. Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, con l’ordinanza n. 36 del 12 novembre 2026 ha emesso, per l’intero abitato cittadino, un divieto temporaneo di utilizzo per gli usi potabili delle acque distribuite dal gestore del Servizio Idrico Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A.

L’ordinanza segue la nota inoltrata oggi al Comune di Caltanissetta dall’ASP di Caltanissetta – Laboratorio di Sanità Pubblica con la quale è stato comunicato che sulle analisi chimiche, effettuate mercoledì 11 novembre 2026 sui campioni d’acqua prelevati nei punti: Caltanissetta 4 – 6 – 7 – 8 – 26 (tutti afferenti ad Ancipa), sono stati rilevati risultati non conformi per la presenza di “Clorito” e “Trialometani totali”. Il Sindaco Tesauro invita la popolazione a utilizzare, per gli usi alimentari, l’acqua minerale imbottigliata.