Sarà eseguita domani mattina all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l’autopsia sul corpo della neonata trovata morta in una casa dell’Alto Sebino dopo che la mamma, una ragazzina di 17 anni, l’ha partorita da sola, spiegando poi di non sapere di essere incinta. L’esame, disposto dalla Procura di Bergamo e in particolare dal sostituto titolare del caso, Carlotta De Luca, dovrà chiarire se la neonata sia nata viva o morta. Nel frattempo la Procura di Bergamo e quella minorile di Brescia – riportano la Stampa e L’Eco di Bergamo – hanno aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. A eseguire l’esame autoptico sarà il medico legale Luca Tajana, dell’Istituto di medicina legale di Pavia, che aveva già effettuato un primo esame esterno del corpicino, escludendo segni evidenti di violenza. I carabinieri di Bergamo e Clusone hanno ricostruito che i genitori hanno soccorso la figlia accompagnandola in ospedale e lasciando a casa il corpo della neonata perché appunto già morta. I medici hanno poi avvertito i carabinieri dell’accaduto ed è scattata l’indagine.