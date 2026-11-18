(Adnkronos) – “C'è un problema oggettivo che tutti i professionisti di area tecnica affrontano quotidianamente: c'è un problema che riguarda la fattibilità degli interventi e la possibilità di intervenire sugli immobili. Perché? Perché oggi le amministrazioni si muovono in maniera completamente diversa l'una dall'altra, non ci sono archivi digitali, e quindi un professionista che deve rispondere alla domanda di un cittadino, se può o non può ristrutturare una casa, se può o non può vendere un'unità immobiliare, oggi si trova davanti a una risposta che non è sempre certa, ma che si scontra e si confronta con queste criticità”. Sono le parole di Paolo Biscaro, presidente del Consiglio nazionale geometri (Cng), oggi a Roma in occasione della V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, ‘Il valore della certezza semplificazioni, competenze e riforme per trasformare il patrimonio costruito in fattore di crescita, sostenibilità e sviluppo’. Durante l’incontro i geometri hanno presentato la proposta di modifica di dieci articoli del Testo Unico dell'Edilizia e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. “Le nostre proposte cercheranno di aiutare i cittadini e la collettività ad avere maggiore certezza”, conclude Biscaro.

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