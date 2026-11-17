Una nota del Riesi 2002 per smentire le voci circa un presunto allontanamento del Mister Paolo Di Francisca o a un suo malessere all’interno dell’ambiente Riesi. E’ quello che ha fatto la società riesina: “Riteniamo doveroso chiarire una volta per tutte che tali indiscrezioni sono totalmente false e frutto esclusivamente di maldicenze, invidia e tentativi di destabilizzare il lavoro che questa società sta portando avanti con serietà e competenza. La società è orgogliosa di avere Paolo Di Francesca alla guida della squadra. Un tecnico che, sin dal primo giorno, ha saputo trasmettere equilibrio, serenità e valori importanti a un gruppo di ragazzi straordinari.

I risultati più importanti non si misurano soltanto con una classifica. Si misurano attraverso la crescita dei giovani, la compattezza dello spogliatoio, il rispetto reciproco e l’entusiasmo che ogni giorno accompagna il lavoro di squadra. E sotto questo aspetto il Mister sta svolgendo un lavoro eccellente. I nostri ragazzi credono nel loro allenatore e lo dimostrano quotidianamente sul campo. La società crede nel proprio allenatore e lo sostiene con convinzione. Per questo motivo ribadiamo con forza che Paolo Di Francisca resta il tecnico del Riesi 2002 e continuerà a guidare questo progetto con il pieno appoggio della dirigenza. A chi prova a seminare dubbi o a creare inutili polemiche -ha concluso la società riesina – rispondiamo con i fatti, con il lavoro e con l’unità che contraddistingue la nostra famiglia sportiva. Siamo concentrati esclusivamente sul presente e sul futuro del Riesi 2002, certi che il percorso intrapreso sia quello giusto. Avanti insieme, più uniti di prima”.