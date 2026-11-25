Una nuova e stimolante avventura professionale per la talentuosa pallavolista nissena Florencia Ferraro. La palleggiatrice, classe 2003, è stata ingaggiata dall’Orlandina Volley, ambiziosa società di Capo d’Orlando che milita nel girone D del campionato nazionale di Serie B1 femminile e punta al salto di categoria.

Proveniente dal Tenaglia Altino Avastese Volley, formazione di Serie A2, l’alzatrice nissena ha già avuto modo di indossare la maglia biancazzurra, contribuendo con tre punti alla vittoria per 3-1 sul campo del Forlì, sino a quel momento imbattuto in campionato.

A soli 23 anni, Florencia Ferraro vanta un curriculum sportivo di assoluto rispetto. Cresciuta nella Nike San Cataldo, appena tredicenne ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a Orago, in provincia di Varese, dove nel 2017 ha conquistato il titolo italiano Under 14.

Successivamente ha vestito la maglia della Kondor Catania, conquistando i titoli regionali Under 16 e Under 18 ed esordendo da titolare in Serie B2 ad appena 15 anni. Dopo un biennio con il Bedizzole Volley, nel Bresciano, nel 2021 è approdata in Serie A2 con il Marsala Volley, per poi proseguire la propria esperienza nella seconda serie nazionale con l’Anthea Vicenza.

Particolarmente significativa l’esperienza in Toscana con la FGL-Zuma Castelfranco, società con la quale, nella stagione 2023/2024, ha conquistato la Coppa Italia di Serie B1 e la promozione in Serie A2, disputando anche il successivo campionato nella seconda serie nazionale. Quindi il ritorno a Marsala e, nell’estate del 2026, il trasferimento in Abruzzo all’Altino Volley.

Figlia d’arte – la mamma è l’ex pallavolista professionista argentina Susana Gorostiague – Florencia ha saputo costruire la propria carriera attraverso talento, sacrifici, determinazione e personalità, maturando un importante bagaglio di esperienze nonostante la giovane età.

Adesso il ritorno in Sicilia per sposare l’ambizioso progetto sportivo dell’Orlandina Volley, guidata da coach Biagio Marone, alla quale la regista nissena potrà assicurare qualità tecnica, visione di gioco ed esperienza.

Il primo appuntamento davanti al nuovo pubblico è fissato per sabato 28 novembre, alle ore 18, al PalaValenti di Capo d’Orlando, dove l’Orlandina affronterà il Modica in un interessante derby siciliano.

Un nuovo capitolo nella carriera di una delle più talentuose espressioni della pallavolo nissena, chiamata a mettere le proprie qualità al servizio di una società che sogna la Serie A2.