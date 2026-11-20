(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sull'omicidio di Maria Rita Valerio, avvenuto il 17 dicembre del 2003 a Capurso, nel Barese. A seguito delle indagini, condotte dalla Polizia di Stato e dirette dalla Procura di Bari, stamani è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona ritenuta gravemente indiziata del delitto. I dettagli dell'operazione e gli sviluppi investigativi saranno illustrati durante una conferenza stampa convocata dal procuratore di Bari, Roberto Rossi, alle 10.30 negli uffici della Procura.

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