(Adnkronos) – La chiamano 'generational health drift', deriva generazionale della salute: chi è nato dopo il 2000, i 25enni di oggi, rischia di invecchiare prima e peggio dei propri genitori. E' lo scenario prospettato da una revisione pubblicata su 'Population Studies' dai ricercatori di University College London, King's College London e University of Oxford, che hanno riscontrato un esordio più precoce dei problemi di salute dei giovani rispetto alle generazioni precedenti. "Una tendenza di cui obesità e disagio psichico sono le due spie più evidenti e che trova prove concordanti anche nel nostro Paese, dove il peggioramento degli indicatori di peso e salute mentale, nelle fasce più giovani, va nella stessa direzione dello studio britannico". Lanciano il monito gli esperti della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), ribadendo "l'importanza della prevenzione a 360 gradi in ogni fase della vita per contrastare il fenomeno dell'espansione degli anni vissuti in cattiva salute". Proprio con questo obiettivo, da Napoli – dove si apre oggi il 71esimo Congresso nazionale della Sigg, alla presenza del vice ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci – parte il progetto 'The Longevity Village', con screening gratuiti il 26 e il 27 novembre in 12 aree di salute. Gli studiosi inglesi – spiega la società scientifica dei geriatri – hanno confrontato diversi indicatori di salute fisica e mentale tra generazioni, in fasi equivalenti della vita, analizzando dati su oltre 86.500 persone, provenienti da 51 ricerche pubblicate fino a giugno 2024, che hanno seguito dalla nascita all'età adulta la salute di decine di migliaia di persone nate in Gran Bretagna tra il 1946 e il 2002. Gli scienziati hanno esaminato e messo a confronto i baby boomer (coorti di nascita del 1946 e del 1958), gli appartenenti alla generazione X (nati nel 1970), i millennial (nati nel 1989-90) e i giovani della generazione Z (nati tra il 2000 e il 2002), per costruire un quadro completo di come la salute della popolazione sia cambiata nel corso delle generazioni. "Per diversi indicatori, in particolare i tassi di sovrappeso e obesità infantili e i problemi di disagio mentale, una condizione di salute peggiore è risultata più frequente nelle generazioni più recenti rispetto a quelle precedenti, con insorgenza media in un'età più precoce rispetto ai baby boomer e alla generazione X, allo stesso stadio della vita", riferisce Dario Leosco, presidente Sigg e ordinario di Geriatria all'università Federico II di Napoli. "Confrontando la generazione dei baby boomer con la generazione X – continua – sono emerse prove di peggioramento anche nei tassi di diabete: in età adulta sono quasi raddoppiati, dal 3,1% al 5,9%. A questo va aggiunto che la soddisfazione di vita dei millennial è inferiore a quella della generazione X: 31% per i nati negli anni '70 contro il 20,9% per i nati nel 1990".

Un trend che preoccupa non solo oltremanica. "Anche nel nostro Paese il peggioramento nei giovani degli indicatori di obesità, sovrappeso, diabete e problemi emotivi, ansia e sintomi depressivi – avverte Leosco – suggerisce, pur in mancanza di studi di coorte di nascita paragonabili a quelli del Regno Unito, un'insorgenza più precoce di una condizione di cattiva salute, con il rischio di invecchiare prima rispetto alle generazioni precedenti. In particolare, il disagio psichico emerge come uno dei fattori che compromettono direttamente la longevità in salute dei giovani, concorrendo a peggiorare le condizioni fisiche e ad aumentare la vulnerabilità alle malattie croniche e gli anni vissuti in cattive condizioni di salute. Per questo il peggioramento del benessere psicologico dei giovani deve essere considerato un vero campanello d'allarme sul loro futuro in termini di longevità in salute". A dimostrare che obesità, diabete e disagio psichico sono tre segnali di una stessa deriva generazionale – evidenzia la Sigg – è l'aumento dei nuovi accessi ai servizi di salute mentale tra i 18-24enni, che registrano la frequenza più alta, 94 ogni 10.000 abitanti, stando ai dati del ministero della Salute e al Rapporto annuale Istat 2025, secondo cui tra i 20 e i 24 anni è in eccesso di peso il 21,6% dei giovani contro il 13,4% della generazione dei nonni alla stessa età, mentre il 28,8% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso o obeso, tra i valori più alti d'Europa. "Questi numeri – commenta il presidente dei geriatri – confermano il rischio di un esordio anticipato di patologie croniche e di più anni vissuti in cattiva salute, nonostante il calo del fumo, livelli di istruzione più elevati e migliori condizioni materiali nei primi anni di vita. Il nostro Paese è infatti uno dei più longevi al mondo, con una speranza di vita alla nascita che tocca 83,7 anni, ma l'aspettativa di vita in buona salute si ferma a 59 anni, quasi 25 anni in meno. Un divario che potrebbe diventare ancora più ampio proprio a causa del declino anticipato della salute dei giovani, soprattutto per l'impatto di obesità, diabete e stress psicoaffettivo, che incide sulla comorbidità, generando un rallentamento dell’aspettativa di vita in buona salute". Secondo gli autori dello studio inglese, rimarca la Sigg, "la deriva generazionale della salute è un aumento effettivo delle malattie e non un effetto statistico dovuto all'aumento dei tassi di sopravvivenza, ma in gran parte prevenibile". Analizza Leosco: "Quello che vediamo sono le conseguenze della combinazione tra l'esposizione a fattori di rischio ambientale che favoriscono sedentarietà e cattiva alimentazione e il peggioramento della salute mentale favorito da fattori di rischio sociali come l'esplosione e l'abuso dei social. Dunque fattori in gran parte prevenibili, che hanno plasmato nel corso del tempo la salute della popolazione attraverso le generazioni. Intervenire su questi fattori può cambiare la traiettoria di una generazione e ridurre la domanda di cure croniche che, con l'invecchiamento della popolazione, è destinata a crescere. Una sfida che comporta notevoli implicazioni per la futura domanda di assistenza sanitaria e sociale e anche per l'economia". In questo quadro nasce The Longevity Village, un'iniziativa ideata e promossa dalla Sigg insieme all'università Federico II di Napoli, alla Cattolica di Roma, all'università di Firenze e alla Bicocca di Milano, per portare controlli e screening per invecchiare in salute in 21 piazze italiane nel 2027 e nel 2028. Il Villaggio sarà presentato e inaugurato alla presenza del vice ministro Bellucci al congresso Sigg di Napoli, città da cui parte appunto la prima tappa del progetto. Domani e venerdì l'apertura al pubblico nel capoluogo campano. "È un modello di medicina di prossimità: i geriatri italiani lasciano ospedali e ambulatori e scendono in piazza per incontrare i cittadini, anche chi non è solito fare prevenzione, e promuovere l'invecchiamento attivo in tutte le fasce di età", afferma Leosco. "Gli screening multidimensionali, dai prelievi per il controllo del colesterolo e della glicemia, al doppler delle carotidi – descrive il presidente Sigg – sono gratuiti e coprono 12 aree: prevenzione vaccinale, salute dell'osso, salute della pelle, salute cardiovascolare/metabolica, sonno, capacità fisica, udito e vista, nutrizione, area cognitiva, area socio-emozionale, salute sessuale, salute percepita e utilizzo tecnologie digitali. Il percorso è semplice e pensato per essere accessibile a tutti. Nell'area di accettazione ogni cittadino compila un questionario e, se l'esito è verde, viene direttamente alla restituzione dei risultati. Se invece è giallo, viene indirizzato agli approfondimenti nelle singole aree di screening, dove gli specialisti forniscono indicazioni concrete per migliorare alcuni aspetti dello stile di vita". "Portare gli screening nei luoghi della vita quotidiana – conclude Leosco – significa superare le barriere logistiche, culturali e sociali che ancora allontanano dalla prevenzione molte persone. Una sfida che, alla luce del rischio che le nuove generazioni invecchino prima dei propri genitori, riguarda tutte le fasce d'età e che la Sigg intende contrastare con informazione e prevenzione".

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