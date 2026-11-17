CALTANISSETTA – Una stagione ben lontana dalle aspettative, risultati che faticano ad arrivare e un clima di crescente delusione attorno alla Nissa. Gli investimenti importanti effettuati dalla società e una rosa costruita con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista avevano alimentato ben altre ambizioni. Invece, il campo ha raccontato finora una storia diversa, con una squadra chiamata a fare i conti con una classifica poco esaltante e un ambiente nel quale entusiasmo e fiducia hanno progressivamente lasciato spazio ai malumori.

In questo scenario arriva una svolta negli assetti societari. Luca Giovannone ha annunciato la cessione del 74% delle quote della Nissa ad Antonio Marrone, mentre il restante 26% rimane ai soci di minoranza, tra cui il vicepresidente Savio Ferreri. Una decisione che porta con sé anche le dimissioni del figlio Lorenzo Giovannone dall’incarico di direttore sportivo.

L’annuncio è arrivato attraverso un video nel quale padre e figlio hanno spiegato le ragioni delle rispettive decisioni, cercando soprattutto di rassicurare la tifoseria sul futuro del progetto biancoscudato.

Alla base della scelta di Luca Giovannone ci sarebbero gli impegni professionali legati alla crescita della sua agenzia per il lavoro, Osmosi S.p.A., che ha registrato un significativo incremento delle attività e richiederà una sua maggiore presenza sul territorio nazionale.

«Ho venduto il 74% delle quote della Nissa al dottor Antonio Marrone», ha annunciato Giovannone, precisando tuttavia che la cessione non rappresenta un disimpegno economico nei confronti della società.

Osmosi, infatti, continuerà a sostenere la Nissa in qualità di main sponsor. A conferma di questa volontà, Giovannone ha comunicato un ulteriore versamento di 65 mila euro, effettuato proprio questa mattina per garantire la copertura delle spese più immediate.

«Osmosi non abbandona la Nissa», ha ribadito, sottolineando che il sostegno economico proseguirà anche nella nuova veste di sponsor principale.

A seguire, l’intervento di Lorenzo Giovannone, che ha ufficializzato le proprie dimissioni da direttore sportivo, collegandole direttamente alla decisione del padre di uscire dalla compagine proprietaria.

«Ho accettato questo incarico con Luca Giovannone proprietario della società. Ritengo quindi giusto, con la cessione delle sue quote, lasciare anche il mio ruolo di direttore sportivo», ha spiegato Lorenzo.

Ma al di là del riassetto societario, Luca Giovannone ha voluto lanciare un messaggio particolarmente deciso anche ai calciatori e alle società eventualmente interessate ad alcuni elementi della rosa.

Nessuna smobilitazione, dunque, almeno nelle intenzioni dichiarate. Giovannone ha chiarito che la Nissa non intende privarsi dei giocatori ritenuti fondamentali, invitando eventuali club interessati a rivolgersi direttamente alla società, senza contatti riservati con i tesserati.

Parole dure anche nei confronti di chi, pur percependo ingaggi importanti, non ha garantito il rendimento atteso. Per questi calciatori, ha lasciato intendere, potrebbero essere valutate eventuali cessioni. Diverso il discorso per gli elementi considerati incedibili, ai quali viene richiesto il pieno rispetto degli impegni contrattuali.

«I giocatori rispettino il contratto e onorino la maglia sudandola», è stato il richiamo di Giovannone.

Lo sguardo si è poi spostato sulla prossima stagione, quella 2027-2028. Nonostante le difficoltà attuali, la famiglia Giovannone e Osmosi hanno manifestato la disponibilità a sostenere un nuovo tentativo di conquista della Serie C, subordinandolo però a precise condizioni.

Tra queste, un ruolo fondamentale viene attribuito all’amministrazione comunale, chiamata a intervenire sullo stadio secondo le prescrizioni indicate dalla Federazione per consentirne l’eventuale utilizzo nel campionato professionistico.

Giovannone ha chiesto inoltre un maggiore coinvolgimento delle istituzioni e degli altri sponsor, indispensabile per costruire un budget adeguato a una nuova stagione di vertice.

La disponibilità economica della famiglia Giovannone, dunque, rimane, ma le decisioni definitive saranno assunte soltanto al termine dell’attuale campionato, sulla base delle risposte che arriveranno dal territorio.

Resta intanto una situazione sportiva delicata. La Nissa, partita con ben altre ambizioni, si ritrova a dover ridimensionare gli obiettivi immediati e a cercare innanzitutto risultati utili per raggiungere quanto prima una tranquilla salvezza.

La cessione delle quote e le dimissioni del direttore sportivo segnano inevitabilmente un passaggio importante nella vita della società. E se Giovannone assicura che il suo sostegno non verrà meno, è altrettanto evidente che il momento attraversato dal club non è dei più sereni.

Adesso, più delle dichiarazioni e dei progetti futuri, saranno soprattutto i risultati sul campo e le scelte della nuova struttura societaria a dover restituire fiducia a una piazza che, dopo gli investimenti e le promesse della vigilia, si aspettava decisamente un’altra stagione.