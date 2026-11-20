(Adnkronos) – Regali originali, fatti a mano e capaci di raccontare una storia. Dal 5 al 13 dicembre torna a Fieramilano Rho Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e destinazione privilegiata per lo shopping di Natale. Negli otto padiglioni, a ingresso gratuito, il pubblico potrà scegliere tra migliaia di proposte dall’Italia e dal mondo, dall’Asia alle Americhe, passando per l’Africa e l’Europa. Ad animare la manifestazione saranno circa 2.700 artigiani provenienti da 80 Paesi, da incontrare direttamente per scoprire creazioni uniche, materiali, tecniche e le storie che si nascondono dietro ogni prodotto. Dall’abbigliamento agli accessori, dal design e all’arredo, fino ai prodotti per la cura della persona, il benessere e il tempo libero, Artigiano in Fiera offre un universo di idee per chi cerca un regalo lontano dalla produzione seriale. Creazioni fatte a mano, piccole produzioni e oggetti nati dall’incontro tra tradizione e creatività contemporanea compongono una vetrina in cui scegliere significa anche conoscere chi realizza ciò che si acquista. Tra gli stand si può parlare direttamente con gli artigiani, conoscere l’origine delle materie prime, scoprire tecniche e lavorazioni e lasciarsi guidare nella scelta. Dietro ogni regalo c’è così una storia fatta di persone, competenze e territori, che aggiunge valore a ciò che finirà sotto l’albero. La scelta abbraccia anche le tante espressioni di un artigianato attento alla sostenibilità: produzioni biologiche e certificate, filati biologici o rigenerati, materiali recuperati e lavorazioni che valorizzano qualità delle materie prime e risorse dei territori ampliano le possibilità per chi cerca un regalo più consapevole. A Natale non può mancare il gusto. Come ogni anno, accanto alle creazioni artigianali la manifestazione propone un ampio percorso tra specialità gastronomiche e produzioni tipiche, da acquistare come regalo o portare sulla tavola delle feste per un viaggio che passa anche dalla tavola. A completare l’esperienza, l’offerta di 29 ristoranti dall’Italia e dal mondo e 19 Luoghi del Gusto permette di fermarsi tra un acquisto e l’altro e trasformare una giornata di shopping in un viaggio attraverso cucine e tradizioni gastronomiche diverse. Accanto ai grandi classici della tradizione italiana, sarà così possibile avventurarsi tra le cucine internazionali, scoprendo sapori, ricette e specialità provenienti da tradizioni gastronomiche diverse. Tra le novità di questa edizione il ristorante nepalese e le proposte rinnovate dei ristoranti argentino, messicano e spagnolo, per tanti percorsi da esplorare seguendo la propria curiosità, tra piatti diversi e infinite occasioni di condivisione. La manifestazione è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22 (pass gratuito e informazioni su artigianoinfiera.it).

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)