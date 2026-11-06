Napoli, Fico: “La città e la Campania hanno bisogno di investimenti sulle persone”

(Adnkronos) – "Siamo convinti che il lavoro congiunto, il dialogo interistituzionale e il lavoro con il Terzo settore possano far crescere in modo importante la città e la Regione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, dal palco dell'evento "Sud Vivo. 20 anni con il Sud", organizzato al Complesso Monumentale di Donnaregina, a Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "È un momento importante perché sono 20 anni che la Fondazione con il Sud lavora in modo caparbio e capace, Napoli e la Campania hanno bisogno di investimenti nelle persone e insieme stiamo facendo un percorso davvero importante. Lavoriamo con i Comuni, con la Chiesa, con la Fondazione con il Sud per rispettare la storia di questa città e di questa Regione che tanto amiamo. Continueremo a farlo", ha chiuso Fico.

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