MUSSOMELI. Un’interrogazione consiliare con richiesta di accesso agli atti per ricostruire quanto accaduto nel settembre 2025, verificare gli interventi eseguiti e conoscere le condizioni di sicurezza delle scuole comunali. Il Gruppo consiliare di Forza Italia ha presentato un’interrogazione al Sindaco di Mussomeli per fare piena chiarezza sul cedimento di una porzione del solaio di copertura del plesso scolastico di via Pola, verificatosi nel settembre 2025.

“Un episodio – si legge in una nota – che ha inevitabilmente richiamato l’attenzione sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla necessità di garantire condizioni adeguate per alunni, personale docente e operatori scolastici. Con l’iniziativa, i consiglieri chiedono di conoscere quali controlli fossero stati effettuati prima del cedimento, se fossero già emerse infiltrazioni, lesioni o altre criticità e quali siano state le cause dell’evento. Particolare attenzione viene riservata agli interventi successivamente realizzati: non basta sapere se il solaio sia stato ripristinato, ma occorre comprendere quali verifiche strutturali siano state eseguite, quali parti dell’edificio siano state interessate dai lavori e soprattutto sulla base di quali valutazioni tecniche sia stato eventualmente autorizzato il riutilizzo dei locali”.

L’interrogazione affronta anche gli aspetti amministrativi ed economici dell’intervento, chiedendo chiarimenti sul ricorso alla procedura di somma urgenza, sull’individuazione dell’impresa esecutrice, sugli incarichi tecnici, sui costi sostenuti e sulla documentazione relativa alla regolare esecuzione delle opere. Ma la questione non riguarda soltanto il plesso di via Pola. Forza Italia chiede infatti all’Amministrazione di riferire se, dopo quanto accaduto, sia stata avviata una ricognizione generale delle condizioni di sicurezza degli altri edifici scolastici comunali, indicando le verifiche effettuate, le eventuali criticità riscontrate e gli interventi necessari o programmati.

Contestualmente all’interrogazione è stata presentata una richiesta di accesso agli atti per acquisire relazioni tecniche, verbali di sopralluogo, documentazione strutturale, atti di affidamento, elaborati progettuali e certificazioni relative ai lavori eseguiti. «La sicurezza delle scuole non può essere affrontata soltanto dopo il verificarsi di un episodio critico. È necessario agire con prevenzione, controlli periodici e una programmazione seria degli interventi. Vogliamo conoscere i fatti, verificare la documentazione e soprattutto avere garanzie sulle condizioni degli edifici nei quali ogni giorno vivono e lavorano centinaia di persone».

L’obiettivo dell’iniziativa è esercitare pienamente il ruolo di controllo del Consiglio comunale, assicurando trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e, soprattutto, la tutela della comunità scolastica. La sicurezza degli edifici scolastici deve essere una priorità concreta e permanente, non un tema da affrontare soltanto quando si verificano situazioni di emergenza”.