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MotoGp, si corre a Lusail: dalle libere al Gran Premio, orari, programma Gp Qatar e dove vederlo

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MotoGp, si corre a Lusail: dalle libere al Gran Premio, orari, programma Gp Qatar e dove vederlo

Ven, 06/11/2026 - 06:25

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(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il discusso Gran Premio del Qatar. Da oggi, venerdì 6 novembre, a domenica 8 novembre, il Motomondiale fa tappa sul circuito di Lusail per il terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe già consegnare il titolo piloti a Marc Marquez, anche se Jorge Martin proverà a correre nonostante i fastidi dell'infortunio al polso rimediato in Australia. Il weekend in Qatar è stato in dubbio fino agli ultimi giorni per il conflitto in Medio Oriente e anche la Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio.  Ecco il programma del Gp del Qatar dalle libere di oggi, venerdì 6 novembre, al Gran Premio di domenica 8 novembre:  
Venerdì 6 novembre
 Ore 12.40: MotoGp – Prove Libere 1 Ore 16.55: MotoGp – Pre-Qualifiche 
Sabato 7 novembre
 Ore 11.55: MotoGp – Prove Libere 2 Ore 12.40: MotoGp – Qualifiche Ore 16.55: MotoGp – Sprint 
Domenica 8 novembre
 Ore 12.35: Warm Up MotoGp pOre 17: MotoGp – Gara  Tutti gli appuntamenti del Gran Premio del Qatar, a cominciare dalle libere di oggi, venerdì 6 novembre, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Tutti gli appuntamenti saranno visibili anche in chiaro su Tv8.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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