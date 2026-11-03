Montedoro. Pubblicata la graduatoria definitiva della “Carta dedicata a Te – 2026”

MONTEDORO. Il Comune di Montedoro ha pubblicato la graduatoria definitiva dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te – 2026-2027”, destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Le famiglie beneficiarie, selezionate dall’INPS, sono 65 e, a tutela della privacy, sono identificate nell’elenco allegato esclusivamente attraverso il numero di protocollo dell’Attestazione ISEE 2026, rilasciata tra il 1° gennaio 2026 e il 3 agosto 2026.

Le carte saranno rese operative con l’accredito della prima quota del contributo da parte dell’INPS a partire dal 4 novembre 2026. Ciascun beneficiario dovrà effettuare il primo utilizzo della carta entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio. La seconda quota del contributo sarà accreditata a partire dal mese di aprile 2027.

Per l’annualità 2027, le carte prepagate non ritirate e/o non attivate entro il 16 dicembre 2026 potranno essere ritirate e/o attivate dai beneficiari effettuando un pagamento, a pena di decadenza, dal 1° aprile 2027 al 31 agosto 2027. Le somme accreditate dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027.

I beneficiari che hanno ricevuto la carta negli anni precedenti e risultano confermati nella graduatoria 2026 riceveranno l’accredito automaticamente sulla carta già in loro possesso, senza necessità di recarsi presso un Ufficio Postale. Il credito sarà utilizzabile a partire dal 4 novembre 2026. In caso di deterioramento o malfunzionamento della carta, può esserne richiesta la sostituzione presso qualsiasi Ufficio Postale, presentando la carta e un documento di riconoscimento. In caso di furto o smarrimento è necessario presentare all’Ufficio Postale la denuncia resa alle Autorità di Pubblica Sicurezza e un documento di riconoscimento. In caso di smarrimento o perdita del PIN ci si deve rivolgere esclusivamente a Poste Italiane.

I nuclei familiari beneficiari per la prima volta dovranno contattare l’ufficio anagrafe e successivamente potranno ritirare la carta presso qualsiasi Ufficio Postale a partire dal 4 novembre 2026, presentando:

un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, patente o passaporto);

il codice fiscale o la tessera sanitaria; la comunicazione di assegnazione del codice identificativo della carta abbinato al codice fiscale. La graduatoria è scaricabile dall’allegato.