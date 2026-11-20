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Due serate evento in compagnia di Sal Da Vinci. Stasera, venerdì 20, e venerdì 27 novembre alle 21.30 su Rai 1, con 'Meravigliosamente', lo show che segna il debutto di Sal Da Vinci da protagonista assoluto della prima serata televisiva. L’evento rientra tra le iniziative di promozione della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell’Unesco e tra i progetti di internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese Oltre che su Rai 1 'Meravigliosamente' sarà diffuso in Eurovisione e su San Marino RTV canale 550. Per la prima volta è la sua storia a diventare spettacolo: un racconto emozionante che attraversa cinquant'anni di carriera, dai primi passi sul palcoscenico a soli sette anni accanto al padre fino allo straordinario successo che oggi lo consacra tra gli artisti più amati dal pubblico. Un viaggio fatto di talento, passione, ostinazione e sogni mai abbandonati, neppure nei momenti più difficili. Meravigliosamente è un grande show di musica, emozioni e racconti. Al centro, le canzoni che hanno segnato la carriera di Sal Da Vinci, insieme ai grandi classici della tradizione napoletana e ai successi della musica italiana, reinterpretati con ospiti d'eccezione. Ad accompagnare ogni performance, una straordinaria orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino. Raccontare un sogno lungo cinquant’anni fatto di musica, teatro, cinema, incontri e colpi di scena in un grande show che vede al centro il cantante italiano più popolare del momento. In un ponte tra Napoli, il fulcro artistico ed emotivo della sua vita, e New York, dove è nato, attraverso le sue canzoni, e quelle di grandi ospiti che verranno a cantare con lui, i momenti di spettacolo, ma anche dello sport e della televisione. Accanto a lui, due compagne di viaggio d'eccezione: Iaia Forte, protagonista indiscussa del cinema e del teatro italiano, e Bianca Balti, simbolo internazionale di eleganza e fascino. Con la loro personalità, il loro spirito e la loro complicità contribuiranno a dare ritmo e colore a uno spettacolo capace di sorprendere in ogni momento. Non mancheranno la comicità, affidata ad alcuni dei volti più amati del cinema, del teatro e della fiction, le incursioni di grandi campioni dello sport e l'energia dei nuovi talenti della televisione e della musica, per un racconto corale che unisce generazioni e linguaggi. Nutrito il parterre degli ospiti della prima puntata: Renato zero, Massimo Ranieri, Gianna Nannini, Tony Esposito, Tullio De Piscolo, Ernesto Vitolo e Gigi de Rienzo, Tony Pitoni, Rocco Papaleo, Enrico Brignano. Con la partecipazione di Valerio Lundini e Ernesto Lama.

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