ROMA (ITALPRESS) – “La condizione per cui bambini e adolescenti vivono oggi in un mondo dove prevalgono le disuguaglianze, caratterizzate da una connessione digitale che lungi dal rappresentare l’ingresso in nuove relazioni, si traduce spesso in isolamento, in cui le aspirazioni di pace vengono soffocate dal moltiplicarsi dei conflitti”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

“In questo scenario, speranza e fiducia non sono sentimenti facili per le nuove generazioni, alimentando frustrazione, senso di esclusione, contrapposizione, rabbia – prosegue il capo dello Stato -. L’orizzonte del mondo è basato sulle nuove generazioni e sulla capacità di legare le esperienze del presente allo sguardo dei loro occhi. Ragazze e ragazzi, con i loro talenti, le loro aspirazioni, la passione di partecipare all’edificazione del futuro, hanno il diritto di contare su un’interlocuzione con le istituzioni e la società che sappia fare propria l’esigenza di una crescita rispettosa della loro personalità in un ambito ispirato a criteri di giustizia e coesione sociale. Tutelare a livello globale i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza significa costruire, insieme a loro, le condizioni per un futuro nel quale possano riconoscersi, avere fiducia e sentirsi protagonisti di un mondo nuovo”, conclude Mattarella.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

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