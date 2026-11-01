Massimo Lopez inaugura la prima Stagione Teatrale del Palacongressi di Taormina

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Musica dal vivo, comicità, imitazioni e grandi emozioni hanno accompagnato il debutto della prima Stagione Teatrale 2026/2027 del Palazzo dei Congressi di Taormina. Ad inaugurare il cartellone è stato Massimo Lopez, protagonista del “Massimo Lopez Show”, accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Uno spettacolo che ha intrecciato musica e intrattenimento, alternando momenti di comicità, imitazioni e interpretazioni musicali, dando ufficialmente il via a un nuovo percorso culturale per la città.

La serata inaugurale segna un passaggio importante per Taormina, che per la prima volta si dota di una stagione teatrale organica e continuativa al Palacongressi, con una programmazione che accompagnerà il pubblico da ottobre ad aprile attraverso quattordici appuntamenti tra prosa, commedia, danza, musical e musica dal vivo. Un progetto promosso dalla Fondazione Taormina insieme al Comune, con l’obiettivo di restituire al Palazzo dei Congressi una centralità nella vita culturale cittadina, offrendo occasioni di partecipazione e spettacolo anche nei mesi tradizionalmente meno interessati dai flussi turistici. La scelta di costruire un cartellone articolato, capace di alternare grandi interpreti della scena nazionale, classici della drammaturgia, commedie e produzioni musicali, risponde alla volontà di intercettare pubblici differenti e consolidare nel tempo un appuntamento stabile nel panorama culturale della città.

“Quella di venerdì sera è stata una serata particolarmente emozionante, perché ha segnato l’inizio concreto di un progetto nel quale abbiamo creduto e investito molto”, dichiara la presidente della Fondazione Taormina, Valeria Brancato. “Vedere il Palacongressi tornare a vivere attraverso il teatro e la musica rappresenta per noi una grande soddisfazione, ma soprattutto il punto di partenza di un percorso che vogliamo costruire insieme alla città. Il nostro obiettivo è fare in modo che il teatro diventi una presenza costante nella vita culturale di Taormina, un’occasione di incontro e di partecipazione capace di coinvolgere residenti e visitatori durante tutto l’anno. Desidero ringraziare il sovrintendente Rosario Coppolino per il lavoro svolto e per aver messo al servizio della nostra città la sua competenza e la preziosa rete di relazioni artistiche e professionali costruita negli anni alla guida del Teatro Quirino di Roma. Questa prima stagione è il risultato di un lavoro condiviso e rappresenta soltanto l’inizio di un progetto che intendiamo consolidare e far crescere”.

A sottolineare il valore artistico della programmazione è il sovrintendente della Fondazione Taormina, Rosario Coppolino. “Nella costruzione di questa prima Stagione Teatrale abbiamo puntato su un cartellone capace di coniugare qualità artistica, varietà dei linguaggi e attenzione ai diversi gusti del pubblico. La scelta degli spettacoli nasce dalla volontà di proporre un percorso che attraversi generi differenti, dalla prosa alla commedia, dalla danza alla musica, alternando grandi interpreti della scena nazionale e produzioni di rilievo. Il debutto con Massimo Lopez rappresenta un’apertura significativa per una stagione che vuole coinvolgere pubblici diversi e porre le basi per una tradizione teatrale stabile e riconoscibile a Taormina”.

Sull’importanza del progetto interviene anche il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Venerdì sera abbiamo dimostrato concretamente cosa significa investire nella cultura e nella destagionalizzazione. Il Palacongressi deve essere un luogo vivo, capace di ospitare spettacoli e iniziative durante tutto l’anno, non soltanto nei mesi di maggiore afflusso turistico. Abbiamo voluto questa stagione teatrale perché Taormina deve essere una città viva dodici mesi l’anno, con una programmazione che coinvolga i residenti, attragga visitatori e generi opportunità anche per le attività economiche. Il debutto con Massimo Lopez è un primo risultato importante, ma la vera sfida è dare continuità a questo progetto e farlo diventare un appuntamento stabile per la città. Abbiamo creato le condizioni per avviare questo percorso e adesso vogliamo farlo crescere, stagione dopo stagione”.

L’avvio della stagione rappresenta un tassello della strategia di destagionalizzazione portata avanti dall’Amministrazione comunale, attraverso iniziative capaci di mantenere viva l’offerta culturale e contribuire all’attrattività della città durante tutto l’anno. La programmazione proseguirà nei prossimi mesi con spettacoli di prosa, commedie, danza e musical, confermando la volontà della Fondazione Taormina di fare del Palacongressi un punto di riferimento per lo spettacolo dal vivo.

Intanto, la Fondazione Taormina è già al lavoro su una speciale iniziativa promozionale in vista delle festività natalizie, pensata per incentivare la partecipazione del pubblico e offrire nuove opportunità per avvicinarsi al teatro. Prosegue la vendita degli abbonamenti e dei biglietti per i singoli spettacoli, con diverse formule pensate per rispondere alle esigenze del pubblico: abbonamenti fissi da 11 o 8 spettacoli e formula “6 a scelta”, che consente di selezionare liberamente sei appuntamenti del cartellone.

– Foto ufficio stampa Fondazione Taormina –

(ITALPRESS).