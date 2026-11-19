(Adnkronos) –

Dal correttore intelligente alla 'governante' degli emendamenti: l'intelligenza artificiale scende in campo a supporto dei lavori per la manovra 2027. A quanto apprende I’Adnkronos, gli uffici legislativi del Parlamento, task force che vigila su tutto l'iter delle leggi, per gestire la montagna di emendamenti del ddl si stanno avvalendo di strumenti innovativi che tagliano i tempi, carta e azzerano gli errori. Il tutto però con una premessa: prevale l'approccio 'human in command' e cioè la supervisione umana costante per garantire l'accuratezza e la responsabilità. Dalla fase ex ante di stesura, opzionale per deputati e gruppi, al riordino e verifica ex post, per gestire la mole dei quasi 7mila emendamenti depositati in commissione Bilancio alla Camera, il sistema digitale Geo-Camera giunge in soccorso del lavoro certosino degli esperti giuridici di Montecitorio. Un ausilio che non sostituisce l'uomo ma lo supporta in tutti gli step della Legge di Bilancio, dall’esame in Commissione al via libera in Aula. Stesso schema vale per il Senato, che per altro risulta ai più alti rank globali per digitalizzazione, secondo l’ultimo World e-Parliment Report. L'app di Montecitorio Geo-Camera funge da 'valigetta digitale' per i deputati che, soprattutto durante la sessione di bilancio, la utilizzano per presentare in formato digitale emendamenti e sub emendamenti, inoltrandoli alla dashboard della commissione Bilancio. Questo permette poi ai tecnici di riordinarli e pubblicarli in fascicoli digitali. Non solo riordino però. Nell'ambito della sperimentazione sull'uso dell'IA a supporto del lavoro parlamentare promossa dal Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione presieduto dalla vicepresidente della Camera Anna Ascani, da luglio 2025 è stato rilasciato il prototipo Mse (Macchina scrittura emendamenti) a supporto dei parlamentari. Strumento che usa l’IA generativa per assistere il deputato nell'analisi, nell'esame e nella stessa stesura delle proposte emendative.

Come funziona? Il primo modulo della piattaforma Mse consente la scrittura assistita di emendamenti operando direttamente sul testo dei progetti di legge in esame. Le modifiche operate sul testo vengono trasformate poi in proposte emendative in linea con wording e sintassi parlamentare. A supporto della redazione inoltre l’utente-parlamentare può utilizzare un chatbot interattivo che attinge dalla documentazione associata al provvedimento, dalle relazioni dei tecnici alle memorie degli auditi, tra gli altri. E, nel contesto dell’avvento del digitale, c'è una curiosità segnalata nei dossier del Senato: nella XVII legislatura il 23 settembre 2015 viene segnato il record di 82.730.460 emendamenti in un solo giorno presentati dal leghista Roberto Calderoli e generati con un algoritmo al ddl ‘caldo’ di riforma costituzionale (ddl Boschi). A scorrere la documentazione di Palazzo Madama viene ricordato che in quell’occasione la quasi totalità delle proposte fu dichiarata “irricevibile” dal presidente Pietro Grasso data l’oggettiva impossibilità di “vagliare nel merito l’abnorme numero di emendamenti, se non al prezzo di creare un precedente che consenta di bloccare i lavori parlamentari per un tempo incalcolabile". (di Luana Cimino)

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