Madre e figlia escono per una passeggiata e vengono trovate morte: si teme l’attacco di più orsi

(Adnkronos) – Una passeggiata pomeridiana si è trasformata in una tragedia. Una madre e sua figlia sono morte in quello che le autorità canadesi ritengono possa essere stato un attacco di un orso grizzly. È successo nella Columbia Britannica, in Canada, nella zona di Bella Coola, dove i corpi delle due donne sono stati ritrovati dopo giorni di ricerche. Lo riporta la Bbc. Le vittime sono Jennifer Balcarras, 48 anni, e sua figlia Selah Reed, 20. Le due erano state dichiarate disperse il 1° novembre, quando non avevano fatto ritorno da quella che, secondo la famiglia, doveva essere una breve passeggiata nel pomeriggio. I resti di Jennifer sono stati individuati lunedì, mentre quelli della figlia sono stati ritrovati martedì. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato gli agenti del BC Conservation Officer Service e la polizia a cavallo canadese, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Sul luogo del ritrovamento sono stati raccolti elementi che fanno ipotizzare il coinvolgimento di un animale. Il BC Conservation Officer Service ha spiegato che le prove rinvenute sulla scena "suggeriscono che possa essere stato coinvolto un animale". Gli agenti stanno lavorando per individuare eventuali orsi responsabili dell'attacco. Non è ancora chiaro, tuttavia, se le due donne siano state aggredite da un solo esemplare o da più animali. Jeff Tyre, ispettore del servizio di conservazione, ha precisato che un eventuale orso catturato sarà sottoposto a una valutazione. Se verrà accertato il suo coinvolgimento nella morte delle due donne, "sarà abbattuto in conformità con le linee guida provinciali per la gestione dei conflitti tra esseri umani e fauna selvatica, al fine di proteggere la sicurezza pubblica". A raccontare il legame tra le due vittime è stato Josh Balcarras, fratello di Jennifer, che ha parlato alla CBC, l'emittente pubblica canadese. Madre e figlia erano inseparabili, due persone che condividevano passioni e interessi. "Andavano davvero molto d'accordo e avevano tanti hobby in comune". Poi un ricordo particolarmente toccante: "Quando Jenny faceva escursioni, Selah era sempre al suo fianco". La Columbia Britannica ospita una delle popolazioni di grizzly più numerose del Canada. Secondo le stime del Ministero provinciale dell'Ambiente, nel territorio vivono tra i 10mila e i 13mila esemplari. La specie è classificata come vulnerabile a livello provinciale e considerata di particolare interesse per la conservazione secondo la normativa federale. I conflitti tra orsi e persone sono descritti dalle autorità come "relativamente rari", soprattutto quando gli animali non vengono sorpresi o non si trovano nella condizione di dover proteggere i cuccioli o il cibo. Negli ultimi anni, tuttavia, non sono mancati episodi drammatici. Nell'ottobre 2025 un grizzly aveva ferito due escursionisti nella zona del monte McGregor: uno dei due era morto successivamente a causa delle gravi lesioni riportate. L'orso era stato poi trovato morto. Il mese successivo, sempre nell'area di Bella Coola, un altro animale aveva aggredito un gruppo scolastico, ferendo undici persone.

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