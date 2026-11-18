(Adnkronos) – Con l'avvicinarsi del picco epidemico stagionale i cardiologi ospedalieri Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) lanciano un appello urgente a tutti i pazienti affetti da patologie cardiovascolari: "Vaccinarsi contro l'influenza non è soltanto una misura di protezione ma un vero e proprio salvavita per il cuore". Secondo Furio Colivicchi, presidente Hcf Fondazione Anmco per il Tuo cuore Ets e direttore Uoc Cardiologia clinica e riabilitativa dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, "le evidenze cliniche fotografano una realtà che non possiamo ignorare: si registra infatti un aumento fino a 6 volte del rischio di infarto miocardico nella settimana successiva all'influenza, il raddoppio del rischio di eventi cardiovascolari acuti negli anziani anche in presenza di una forma influenzale lieve, e un aumento del 12% del rischio di eventi cardiaci acuti negli adulti ricoverati per influenza, con un significativo impatto sulla mortalità. La vaccinazione antinfluenzale – continua Colivicchi – rappresenta oggi un pilastro imprescindibile della prevenzione cardiovascolare al pari delle terapie farmacologiche quotidiane. I dati scientifici parlano chiaro: il vaccino riduce in modo significativo il rischio di ospedalizzazioni, infarti e mortalità correlati a eventi cardiovascolari. Proteggere i pazienti cardiopatici significa evitare ricoveri complessi e salvare vite umane". Per Massimo Grimaldi, presidente Anmco e direttore Cardiologia dell'ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari), "quando un paziente cardiopatico è sottoposto a un forte stato infiammatorio l'apparato circolatorio subisce un sovraccarico improvviso che aumenta la frequenza cardiaca, altera la pressione e favorisce la destabilizzazione delle placche aterosclerotiche e la formazione di trombi. Di conseguenza, nella settimana successiva all'influenza, il rischio di infarto miocardico acuto cresce fino a 6 volte, accompagnato da un concreto pericolo di ictus, aritmie e gravi riacutizzazioni dello scompenso cardiaco. Il vaccino al contrario vanta un profilo di sicurezza altissimo, gli eventuali effetti collaterali sono lievi e transitori e la profilassi non interferisce in alcun modo con le terapie cardiologiche quotidiane, che non vanno mai sospese. Proteggere i pazienti più fragili significa prevenire scompensi acuti e ridurre la pressione sui reparti ospedalieri durante i mesi invernali. La vaccinazione è un gesto semplice, rapido e gratuito che mette al sicuro non solo il singolo paziente, ma l'intera comunità". La profilassi è gratuita e raccomandata a tutti i soggetti a rischio ed è facilmente accessibile presso gli studi dei medici di medicina generale, i centri vaccinali delle Asl e le farmacie aderenti.

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