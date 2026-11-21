(Adnkronos) – “Sono profondamente dispiaciuto, mi creda. Io ho un ricordo bellissimo di Gianni De Gennaro. E’ stato l'unico uomo, o uno dei pochi, che ha davvero combattuto, con tutte le sue forze, la mafia. Ma anche i poteri corrotti. E mi dispiace tantissimo che si sia ucciso. Io trascorsi con il dottor De Gennaro otto mesi, alla Dia, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, quando iniziai a collaborare con la giustizia e ancora non lo sapeva nessuno. Che dispiacere la sua morte”. A parlare con l’Adnkronos è l’ex pentito di mafia Gaspare Mutolo. L’ex Capo della Polizia, Gianni De Gennaro, all'epoca al vertice della Dia, la Direzione Investigativa Antimafia, e stretto collaboratore di Giovanni Falcone, fu tra i primi a gestire la notizia dell'intenzione di Gaspare Mutolo di pentirsi. Falcone lo informò nel dicembre 1991 dopo un colloquio nel carcere di Spoleto. Successivamente, fu lo stesso Paolo Borsellino a raccogliere formalmente le dichiarazioni di Mutolo nel luglio 1992, pochissimi giorni prima di essere ucciso. Nelle sue prime deposizioni, Mutolo parlò anche delle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni.

Quando conobbe Gianni De Gennaro? “Quando decisi di collaborare con la giustizia. A fine 1991. Io ho avuto modo di parlare con De Gennaro per lungo tempo, trascorremmo insieme oltre otto mesi alla Dia. Prima che filtrasse la notizia della mia collaborazione”. La notizia della volontà di collaborare con la giustizia dell’uomo d’onore della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello, risale al dicembre 1991.

Che ricordo ha di De Gennaro?

“Ricordo che io all’epoca dissi a De Gennaro che avrei parlato solo con Paolo Borsellino. La Dia nacque con me e con De Gennaro. Ricordo che mi dicevano di parlare con l’Alto Commissario Sica ma io non volevo avere niente a che fare con lui. Volevo parlare solo con il giudice Borsellino. Cosa che feci prima che lui venisse ucciso. Ma c’è dell’altro”.

Cosa? “L’ex Procuratore di Palermo Giammanco non voleva che io parlassi con Borsellino, perché già sapeva alcune cose che io dovevo dire”.

Cosa pensa di questa nuova inchiesta della Procura nissena aperta a carico di De Gennaro, accusato, con alcuni suoi collaboratori, di depistaggio?

“Non riesco a credere a quello che secondo la Procura di Caltanissetta avrebbe fatto. Anche con l’ex collaboratore Totuccio Contorno. De Gennaro era un uomo che ha combattuto con tenacia contro i boss, anche perché lui stesso era nel mirino della mafia che lo voleva uccidere”.

Oggi l'avvocato Luigi Ligotti, storico legale dei pentiti di mafia, dice che “non brinda solo la mafia, ma brindano anche alcuni esponenti delle istituzioni per la morte di De Gennaro”. E’ così?

“E’ possibile. Guardi, secondo me, è un pensiero che faccio io, magari cattivo, c’entra l'inchiesta sul ponte di Messina. Non so, a volte i soldi fanno fare cose strane. Ma lui è un uomo, anzi era un uomo che ha combattuto tanto la mafia”.

Come si comportava con lei De Gennaro? “Era un uomo che cercava di capire come combattere la mafia. Ma non solo la mafia. Anche i poteri corrotti, perché allora c'era una corruzione enorme. E molti politici e mafiosi erano a braccetto, come ora. La mafia e la politica sono due poteri che comandano. Sono sempre andati d'accordo. Oppure si fanno la guerra”. (di Elvira Terranova)

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