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Proteste in Lazio-Lecce. Oggi, sabato 21 novembre, i biancocelesti hanno ospitato i salentini nella 12esima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata da alcuni episodi arbitrali. All'inizio del primo tempo infatti la squadra di Di Francesco ha protestato per un intervento al limite di Reda Belahyane, che ha allargato il gomito in un contrasto con Coulibaly, con il centrocampista del Lecce che è finito a terra chiedendo l'espulsione. Succede tutto intorno al quarto d'ora di gioco. Coulibaly scatta in profondità ma trova la copertura di Belahyane, che si piazza davanti al pallone aprendo il braccio per proteggere la posizione. Proprio il braccio però si scontra con la corsa di Coulibaly e finisce per colpire al volto il maliano. Il giocatore del Lecce finisce a terra dolorante, ma l'arbitro Marcenaro fa cenno di rialzarsi. Immediate le proteste di Di Francesco, che chiedeva, invano, un cartellino rosso per Belahyane.

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