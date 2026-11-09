L’attore Russell Brand condannato a 10 anni e 6 mesi di prigione per reati sessuali

(Adnkronos) – Il noto attore e comico britannico Russell Brand è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di prigione per una serie di reati sessuali, tra cui stupro e aggressioni sessuali. La condanna è stata emessa dal giudice Joel Bennathan presso il Southwark Crown Court di Londra. Brand, 51 anni, è stato riconosciuto colpevole di aver abusato di quattro donne tra il 2004 e il 2009, approfittando della sua fama e del suo status di celebrità per commettere questi reati. Le vittime hanno raccontato come Brand abbia usato la sua posizione di potere per renderle vulnerabili e come abbiano subito un trauma che è durato nel tempo. La parte più consistente della pena, nove anni di carcere, è legata alla condanna per stupro di una fan all'epoca 21enne. L'episodio risale al 2009 ed è avvenuto nell'abitazione dell'attore a Hampstead, nel nord di Londra. Alle tre condanne per aggressione sessuale ai danni di altre donne sono stati associati ulteriori periodi di detenzione che verranno scontati in parte contemporaneamente e in parte consecutivamente. Brand potrà chiedere la libertà condizionale solo dopo aver scontato almeno due terzi della pena, pari a circa sette anni. Nel pronunciare la sentenza alla Southwark Crown Court di Londra, accolta dall'attore senza apparente emozione, il giudice Joel Bennathan ha definito Brand un "predatore

sessuale", criticandone la "sbalorditiva

arroganza". Rivolgendosi direttamente all'imputato, il magistrato ha ricordato che circa vent'anni fa stava diventando famoso e che il successo, insieme all'atteggiamento del suo entourage, avrebbe alimentato in lui la convinzione che la celebrità gli consentisse di agire "come voleva e quando voleva", al di sopra delle regole che guidano il comportamento delle persone comuni. Il giudice ha però tenuto conto anche di alcuni elementi

attenuanti, tra cui il lavoro svolto dall'attore a sostegno di persone con dipendenze, le testimonianze in suo favore e l'assenza di ulteriori accuse penali negli ultimi 17 anni. Prima di emettere la sentenza, Bennathan ha inoltre voluto rendere omaggio al "coraggio e alla determinazione" delle donne che hanno testimoniato durante il processo. La condanna per stupro si riferisce a un episodio del 2009. La donna coinvolta ha dichiarato agli investigatori di aver acconsentito a un rapporto sessuale protetto, sostenendo però che Brand avrebbe rimosso il preservativo e proseguito il rapporto in modo non consensuale nonostante le sue ripetute richieste di fermarsi. L'attore ha sempre sostenuto che il rapporto fosse consensuale. Dopo il verdetto di colpevolezza emesso nei giorni scorsi, Brand era stato immediatamente posto in custodia cautelare. Nel frattempo, la Metropolitan Police di Londra ha reso noto che altre due donne si sono fatte avanti con nuove accuse nei confronti dell'attore. Le indagini sono attualmente in corso e potrebbero portare a ulteriori incriminazioni e a un nuovo processo.

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