Ceramica, la Regione Siciliana partner dell’AiCC. Tamajo: «Un patrimonio di identità e competenze che deve diventare sviluppo economico»

La Regione Siciliana diventa partner dell’Associazione italiana città della ceramica (AiCC), rafforzando il proprio impegno nella tutela e nella valorizzazione di uno dei settori più rappresentativi dell’artigianato isolano. Il percorso di adesione è stato al centro di un incontro al quale ha preso parte il dirigente generale del dipartimento regionale delle Attività produttive, Dario Cartabellotta.«La ceramica siciliana non è soltanto una testimonianza della nostra storia, ma un patrimonio produttivo che custodisce competenze, lavoro e identità. Il nostro compito è fare in modo che questa tradizione non rimanga confinata alla dimensione culturale, ma trovi nuove opportunità di crescita economica e di mercato», ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.«L’ingresso nell’AiCC – ha aggiunto Tamajo – ci permette di costruire una collaborazione strutturata con le altre realtà italiane, sostenere le imprese artigiane, investire sulla formazione dei giovani e accompagnare le nostre produzioni sui mercati internazionali. Vogliamo che il sapere dei nostri maestri ceramisti continui a essere tramandato, ma soprattutto che possa rappresentare una prospettiva concreta di lavoro per le nuove generazioni».L’adesione consentirà alla Sicilia di partecipare a una rete nazionale impegnata nella promozione delle produzioni ceramiche, nello sviluppo di politiche comuni e nella valorizzazione delle nuove Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.Il presidente dell’AiCC, Massimo Isola, e la direttrice Nadia Carboni hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessore Tamajo e dalla struttura regionale, sottolineando la rapidità con cui, dal primo incontro dello scorso luglio, si è arrivati alla definizione del percorso istituzionale.«La Sicilia possiede realtà ceramiche conosciute in tutto il mondo. Adesso dobbiamo lavorare perché questa riconoscibilità si traduca in maggiore competitività per le imprese, occupazione e capacità di innovazione. Difendere una tradizione significa soprattutto creare le condizioni affinché abbia un futuro», ha concluso Tamajo.