Campofranco. Pubblicato l’elenco degli 85 nuclei familiari aventi diritto a beneficiare della Carta “Dedicata a Te”

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco informa la cittadinanza che è stato pubblicato, nel rispetto della normativa sulla privacy, l’elenco dei beneficiari della Carta «Dedicata a te». Sono in totale 85 i nuclei familiari di Campofranco a ricevere il contributo. La graduatoria è stata elaborata dall’INPS sulla base dei dati della DSU 2026; il Comune ha curato i controlli anagrafici sui requisiti dichiarati.

Le carte una volta attivate entro il 16 dicembre 2026 va effettuato il primo acquisto: chi non effettua almeno un acquisto entro questa data perde la quota 2026. Il 1° aprile 2027 c’è l’erogazione della seconda tranche, relativa al 2027. Chi ha già ricevuto la carta negli anni precedenti ed è confermato in graduatoria riceverà l’accredito automaticamente, senza recarsi all’Ufficio Postale.

I nuovi beneficiari invece riceveranno una lettera del Comune con il codice identificativo necessario per ritirare la carta presso qualsiasi Ufficio Postale.

L’elenco è consultabile tramite il numero di protocollo DSU-ISEE, senza dati personali, nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali Tel. 0934 959270, oppure scrivere una mail all’indirizzo: servizi.sociali@comune.campofranco.cl.it.