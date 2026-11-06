Lambretta 2027: serie limitate J e X per celebrare gli 80 anni del marchio

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Lambretta anticipa le celebrazioni del proprio 80° anniversario, previsto nel 2027, presentando a EICMA 2026 una serie di novità che valorizzano la tradizione del marchio attraverso edizioni speciali, nuove colorazioni e mobilità elettrica. La principale iniziativa riguarda le Limited Edition delle serie J e X, realizzate in tiratura limitata di circa 900 esemplari per ciascuna famiglia. Sebbene non siano fisicamente esposte alla manifestazione milanese, le versioni celebrative sono già in produzione e ordinabili. La serie Lambretta J comprende J125 e J200, scooter che reinterpretano il modello Junior del 1964. Le edizioni speciali adottano una livrea Cream and Black, sella Dark Grey, parafango fisso e logo dell'ottantesimo anniversario sulle fiancate. La costruzione mantiene la caratteristica scocca metallica e la sospensione anteriore a ruota tirata con doppio ammortizzatore. I motori monocilindrici quattro valvole raffreddati a liquido hanno cilindrate rispettivamente di 124,6 e 174,5 cc. Anche le Lambretta X250 e X300 ricevono un allestimento celebrativo, riconoscibile dalla colorazione Crayon Grey and Black, dalla sella nera e dal parafango fisso. La serie X conserva le fiancate in acciaio dalle caratteristiche superfici geometriche, affiancandole a una moderna strumentazione TFT. Tra le novità figura, inoltre, l'avvio della produzione della Lambretta Elettra S, scooter completamente elettrico sviluppato per combinare stile classico e tecnologia contemporanea. Il motore a magneti permanenti sviluppa 3 kW continuativi e 5 kW di picco, con 148 Nm di coppia. La velocità massima raggiunge 90 km/h, mentre l'autonomia dichiarata arriva a 119 chilometri in modalità Eco. La batteria da 4,5 kWh richiede circa cinque ore e quattordici minuti per una ricarica completa. La dotazione comprende tre modalità di guida, display TFT, illuminazione LED e sospensione posteriore con monoammortizzatore orizzontale.

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