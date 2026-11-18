(Adnkronos) – "Diversi militari americani" sono rimasti feriti in seguito a un attacco di droni contro la base aerea di Shaikh Isa in Bahrein. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars. Da parte sua, il Comando generale delle forze di difesa del Bahrein ha dichiarato che "l'Iran continua il suo approccio ostile".
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – "Diversi militari americani" sono rimasti feriti in seguito a un attacco di droni contro la base aerea di Shaikh Isa in Bahrein. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars. Da parte sua, il Comando generale delle forze di difesa del Bahrein ha dichiarato che "l'Iran continua il suo approccio ostile".