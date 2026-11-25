(Adnkronos) –

Infortunio per il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, costretto a uscire dal campo nella sfida di Champions League di oggi, mercoledì 25 novembre, contro lo Stoccarda. Il difensore si è fermato per un problema muscolare alla coscia sinistra nel corso del primo tempo, chiedendo il cambio al 40' (al suo posto, Chivu ha mandato in campo Dimarco). Cos'è successo a Bastoni? Come apprende l'Adnkronos, per il difensore nerazzurro si tratta di indolenzimento al quadricipite. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

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