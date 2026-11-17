(Adnkronos) – Ore di apprensione in estremo Oriente dopo che caccia russi hanno sconfinato su tre Paesi, la Corea del Sud, il Giappone e Taiwan. La prima a rendere noto l'episodio è stata Seul che ha fatto decollare aerei da combattimento e di aver attuato manovre tattiche dopo che diversi velivoli militari russi erano entrati nella sua zona di identificazione aerea. "Le nostre forze armate hanno rilevato i velivoli russi prima che entrassero nella Kadiz e hanno fatto decollare aerei da combattimento dell'aeronautica, adottando misure tattiche in previsione di qualsiasi eventualità", ha dichiarato il Jcs in un breve comunicato. Si ricordi che la zona di identificazione della difesa aerea non costituisce uno spazio aereo sovrano, ma un'area cuscinetto in cui i Paesi identificano i velivoli in avvicinamento per motivi di sicurezza. Di norma è previsto che i velivoli militari notifichino il proprio ingresso al paese interessato, anche se la notifica non è un obbligo. Seul ha precisato che i velivoli russi non hanno violato lo spazio aereo sudcoreano. E' stata poi la volta del Giappone che ha reso noto oggi che due velivoli, sospettati di essere russi, hanno violato il suo spazio aereo, spingendo Tokyo a presentare una "protesta molto ferma" a Mosca. "La violazione del nostro spazio aereo nazionale da parte di velivoli russi non costituisce solo una grave lesione della sovranità del nostro Paese, ma rappresenta anche una minaccia alla nostra sicurezza ed è del tutto inaccettabile", ha dichiarato il portavoce del governo Minoru Kihara. "Abbiamo presentato una protesta molto ferma alla Russia attraverso i canali diplomatici". In precedenza anche la Corea del Sud aveva denunciato uno sconfinamento di diversi velivoli russi nella Zona di identificazione della difesa aerea, limitrofa allo spazio aero coreano. Infine, anche Taiwan ha dichiarato di aver rilevato due velivoli militari russi "questa mattina presto" nelle vicinanze dell'isola. Le forze armate taiwanesi hanno "monitorato la situazione e reagito di conseguenza", ha affermato il ministero della Difesa in un comunicato.

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