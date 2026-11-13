Incontro governo-sindacati, saltano i tagli alla scuola. Cgil attacca su Manovra: “Confermato lo sciopero del 20 novembre”

(Adnkronos) – Al termine dell'incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi sulla manovra economica, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri ha riferito che sulla Manovra "c'è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano, il governo ha annunciato che ritirerà l'intervento previsto sui tagli della scuola e noi abbiamo chiesto che quelle risorse siano utilizzate come investimento nel settore della scuola". Sul fronte sanitario, invece, il segretario generale della Uil ha riferito di aver sollecitato maggiori finanziamenti, spiegando che "il ministro Giorgetti ha detto che, anche alla luce del dialogo con la conferenza Stato-Regioni, stanno valutando di mettere ulteriori risorse e su questa cosa insisteremo". L'esponente sindacale ha, inoltre, posto l'accento sulla situazione del comparto privato convenzionato, sollecitando un intervento congiunto del Ministero della Salute e delle Regioni perché "non sia possibile fare le convenzioni con strutture private, che non rinnovano i contratti da anni, è una questione di dignità del lavoro. Non possiamo dare i soldi pubblici a strutture che si rifiutano di rinnovare i contratti per i lavoratori e le lavoratrici". Decisamente più duro il giudizio espresso all'uscita dal confronto dal segretario confederale della Cgil Christian Ferrari, che ha definito il vertice "un incontro cortese, ma politicamente inutile", ribadendo la netta contrarietà del sindacato nei confronti di una Legge di Bilancio giudicata "fondata sul binomio austerità e riarmo, che taglia l'istruzione, definanzia la sanità, fa cassa sulla previdenza sia col taglio della perequazione sia confermando l'aumento dell'età pensionabile". Ferrari ha inoltre criticato l'assenza di una strategia per compensare la chiusura del Pnrr e contrastare la deindustrializzazione, contestando la scelta di destinare oltre 14 miliardi nel prossimo biennio alle spese militari, da lui descritto come "il più colossale incremento delle spese in difesa che si sia mai visto nel nostro Paese in tempi di pace", elemento che secondo l'esponente sindacale conferma le ragioni dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre.

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