GdF Enna, lavori edili fantasma e truffa Superbonus 110%: sequestri per oltre 250mila euro

A seguito di una complessa attività di polizia economico-finanziaria nel settore edilizio, mirata alla prevenzione e repressione degli illeciti nel campo dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico (c.d. “Superbonus 110%”), i finanzieri del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Enna, coordinati dal Comando Provinciale di Enna, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Enna nei confronti dell’amministratore di una società operante nel settore della costruzione di edifici, segnalato alla Procura della Repubblica di Enna per l’ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode fiscale mediante emissione di fatture false e occultamento o distruzione di documenti contabili, in relazione a lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico mai eseguiti.Le indagini traggono origine da un’attività ispettiva ad ampio raggio condotta nei confronti di una società avente sede in Troina.Nell’espletamento dell’attività investigativa veniva rilevata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, artatamente create al solo scopo di attestare il falso stato di avanzamento di lavori, idonee a generare un ammontare complessivo di oltre 250.000 euro di crediti fiscali cedibili, monetizzabili ma completamente inesistenti.L’esecuzione delle indagini ha permesso di accertare che i menzionati crediti sono stati utilizzatimediante la cessione a titolo oneroso a privati o a istituti bancari e poi utilizzati da quest’ultimi in compensazione di propri debiti fiscali.Gli ulteriori accertamenti eseguiti hanno anche permesso di individuare le responsabilità dei tecnici e professionisti che hanno asseverato le opere edilizie non realizzate. Le indagini esperite dai finanzieri del Nucleo di Enna evidenziano la costante azione del Corpo tesa a contrastare le frodi a danno del bilancio nazionale ed europeo e a garantire la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche messe a disposizione delle imprese e dei cittadini. Si è proceduto quindi al sequestro avente natura “impeditiva”, per circa € 120.000, di crediti non ancora utilizzati e tuttora presenti nel cassetto fiscale del soggetto economico responsabile e dei terzi cessionari nonché delle disponibilità finanziarie, partecipazioni societarie e altri beni mobili per circa € 130.000, pari all’importo del profitto del reato, al fine di impedire di aggravare le conseguenze degli illeciti commessi.Si evidenzia comunque che per i soggetti indagati, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza