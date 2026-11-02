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Incidente ferroviario in Spagna, identificate due vittime italiane

AdnKronos

Incidente ferroviario in Spagna, identificate due vittime italiane

Lun, 02/11/2026 - 09:59

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(Adnkronos) – Due vittime italiane si aggiungono al tragico bilancio dell'incidente ferroviario verificatosi mercoledì scorso a Urda, nella provincia di Toledo, in Spagna, come confermato nelle ultime ore da fonti ufficiali.  Si tratta di una cittadina italo-argentina, Ana Martina
Conte
Grand, e di una italo-venezuelana, Daniela Milan Parlanti, che finora risultavano disperse. Il fratello della prima, che si trovava con lei a bordo di uno dei due treni coinvolti nell’incidente, è rimasto ferito ed è ricoverato a Toledo. 
In aggiornamento
  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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