Incidente ferroviario in Spagna, identificate due vittime italiane

(Adnkronos) – Due vittime italiane si aggiungono al tragico bilancio dell'incidente ferroviario verificatosi mercoledì scorso a Urda, nella provincia di Toledo, in Spagna, come confermato nelle ultime ore da fonti ufficiali. Si tratta di una cittadina italo-argentina, Ana Martina

Conte

Grand, e di una italo-venezuelana, Daniela Milan Parlanti, che finora risultavano disperse. Il fratello della prima, che si trovava con lei a bordo di uno dei due treni coinvolti nell’incidente, è rimasto ferito ed è ricoverato a Toledo.

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