(Adnkronos) – "Hamas è un'organizzazione che ha colpito i civili in modo indiscriminato per fini politici ed economici. È la definizione stessa di terrorismo. È un ambiente fanatico, estremo: nessuna tolleranza per qualsiasi opinione che contraddica gli insegnamenti islamici e ha tanti grandi obiettivi, dalla distruzione di Israele alla conquista di Roma. Che ci crediate o no, non è un'invenzione. Negli incontri di Hamas, nella moschea, nella preghiera del venerdì, Roma veniva citata spesso come obiettivo finale; quindi, siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma". Ad affermarlo è Mosab Hassan Yousef, figlio di uno dei fondatori di Hamas che ha voltato le spalle all'organizzazione, in un'intervista andata in onda ieri sera a “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro su Retequattro. "Davvero – sottolinea – e io facevo parte di tutto questo. Essere a Roma in questo momento mi ha riportato alla mente alcuni ricordi di quel condizionamento dei primi anni della mia vita. Ma non è solo un obiettivo di Hamas, è la profezia del profeta Maometto. Roma deve prima cadere nelle mani dei musulmani perché arrivi il giorno del giudizio". Cosa intende? "Il loro obiettivo è il califfato islamico. Credono che la terra appartenga a loro. Si considerano la spada di Dio sulla terra. Come le dicevo prima, Roma appartiene ai musulmani, è una profezia di Maometto e deve realizzarsi perché Maometto prevedeva che un giorno i guerrieri musulmani sarebbero entrati a Roma e l'avrebbero conquistata. È un “Hadith”, in altre parole, è un obbligo religioso. Devono conquistare Roma, è un obiettivo. E se pensi che l'obiettivo di Hamas sia solo distruggere Israele, sei molto, molto ingenuo. L'obiettivo di Hamas, dei fratelli musulmani, degli islamisti, dei jihadisti, è controllare il mondo e costruire un califfato islamico. Ci provano da quasi quattordici secoli". In Italia, una parte della sinistra marcia insieme ai gruppi islamisti. Secondo lei, perché sta succedendo? – gli viene chiesto. "Gli islamisti di solito vedono la sinistra come un insieme di utili idioti, democratici che vogliono semplicemente aprire la porta a ogni tipo di minoranza e trattano gli islamisti come un'altra minoranza. Gli islamisti, per esempio, non possono entrare in un partito conservatore di destra e infiltrarlo, perché quelle persone sono conservatrici per natura. Non è facile abbattere quei muri, con la sinistra invece è molto più facile. Anche se gli islamisti possono avere molte più cose in comune con la destra che con la sinistra, scelgono di allearsi con la sinistra per infiltrarsi nella società e alla fine questa minoranza islamista, quando diventerà maggioranza, schiaccerà ogni minoranza in qualunque sistema riesca a dominare".

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