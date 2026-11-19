Il Comune di Caltanissetta rinnova il proprio impegno nella tutela della salute pubblica e nella divulgazione della cultura della prevenzione, aderendo alla campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, promossa dall’Associazione Nastro Viola.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle iniziative legate alla Giornata Mondiale contro il tumore al pancreas, celebrata in tutto il mondo il 19 novembre e parte della campagna internazionale “Light It Purple”.

L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione su una patologia caratterizzata da elevata criticità. In Italia, nel corso del 2023, sono state stimate circa 14.800 nuove diagnosi, suddivise tra 6.800 uomini e 8.000 donne. Il tumore al pancreas si conferma purtroppo tra le neoplasie con la minore percentuale di sopravvivenza, attestandosi a un anno dalla diagnosi al 34% negli uomini e al 37,4% nelle donne, e a cinque anni rispettivamente all’11% e al 12%.

Dal punto di vista clinico, la pericolosità della malattia è legata soprattutto alla sua natura subdola: nelle fasi iniziali, infatti, non manifesta sintomi evidenti oppure si presenta con segnali aspecifici. Questo fattore determina purtroppo una frequente tardività nella diagnosi, che spesso avviene quando il tumore si trova già in uno stadio avanzato o metastatico.

Attraverso questa adesione, il Comune di Caltanissetta intende fare la propria parte per evidenziare l’importanza della prevenzione, della ricerca e del sostegno alle campagne di divulgazione promosse dalla comunità scientifica e dalle associazioni di settore.