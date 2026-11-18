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I musulmani, nel mondo, diventeranno più numerosi dei cristiani entro il 2035. Il sorpasso si verificherà nel prossimo decennio, secondo le proiezioni e lo scenario del Pew Research Center, che prevede il raddoppio della quota di seguaci dell'islam in Europa entro il 2070. I fedeli di entrambe le religioni sono in aumento ma, in base al report, la crescita dell'islam è più rapida. Con il trend attuale, afferma il PRC, i musulmani nel mondo saranno 3,6 miliardi, mentre i cristiani non raggiungeranno i 3 miliardi a livello planetario. Le stime fanno riferimento ad una popolazione mondiale in aumento del 29% tra il 2020 e il 2070. Tra 45 anni, in particolare, i musulmani rappresenteranno il 36% della popolazione globale, con un netto incremento rispetto al 26% registrato nel 2020. I cristiani, invece, si manterranno su livelli attorno al 29%. Al di fuori delle due religioni 'top', si segnala la crescita numerica degli induisti, destinati però a fare i conti con un'incidenza percentuale in calo rispetto alla popolazione mondiale. Stesso trend per la religione ebraica, mentre i buddisti diminuiranno anche in termini assoluti. Per tutte le altre religioni si profila un modesto incremento numerico, che porterà però ad un 2% scarso complessivo entro il 2070. Diminuiscono, secondo il PRC, le persone non associate ad una religione: dal 24% del 2020 si passerebbe al 17% del 2070. Tale quadro è ovviamente condizionato dalle dinamiche demografiche globali. Nei prossimi decenni, la popolazione crescerà soprattutto in Africa, in particolare nelle regioni sub-sahariane: lì, entro il 2070, potrebbe vivere il 25% della popolazione mondiale. Le religioni praticate sono cristianesimo e islam. Entro il 2070, invece, si prevede un progressivo calo della popolazione in Europa: la quota del Vecchio Continente scenderà dal 10% al 6%. In Europa, la percentuale della popolazione musulmana raddoppierà in Europa: dal 6% del 2020 al 13% del 2070.

A livello globale, i musulmani tendono ad avere più figli. Nel periodo 2020-2025, il tasso di fecondità totale per i musulmani è stato pari a 3,1 figli per donna. Per i non musulmani, invece, è stato di 2,0 figli per donna. L'età diventa un fattore: in media, i musulmani in tutto il mondo sono più giovani rispetto a qualsiasi altro gruppo religioso esaminato nello studio. Nel 2020, l'età mediana dei musulmani (24 anni) era nettamente inferiore rispetto a quella dei non musulmani (33 anni). Lo studio, nello scenario finale, ipotizza alcune conclusioni sintetiche. Più della metà dei cristiani vivrà nei paesi dell'Africa subsahariana. La Repubblica Democratica del Congo supererà gli Stati Uniti diventando la nazione con il maggior numero di cristiani, che rimarranno comunque il gruppo più numeroso negli Usa. Il Pakistan avrà la più ampia popolazione musulmana, seguito da India, Nigeria e Indonesia, attualmente al top. La popolazione complessiva di Cina, Giappone e Corea del Sud diminuirà e il numero di buddisti in questi Paesi si ridurrà di oltre la metà. Il 62% di tutti gli ebrei vivrà in Israele, una quota in crescita rispetto al 46% registrato nel 2020.

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