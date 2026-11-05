Hero MotoCorp a Eicma con Xpulse 450

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Hero MotoCorp presenta a Eicma 2026 le direttrici della propria espansione internazionale, celebrando 25 anni consecutivi di leadership mondiale nella produzione di motociclette e scooter. Le novità nascono dalla collaborazione tra i centri di ricerca e sviluppo del gruppo in India e Germania. Al centro della proposta a motore termico figura la Xpulse 450, nuova ammiraglia adventure e modello più potente della gamma Hero. Sviluppata con il contributo di Hero MotoSports Team Rally, monta un monocilindrico di 421 cc raffreddato a liquido, con distribuzione bialbero a quattro valvole, capace di erogare 34,3 kW a 9.100 giri/min e 38 Nm a 7.500 giri/min. Il cambio a sei rapporti è abbinato a una frizione assistita e antisaltellamento. La dotazione comprende l’integrazione di Android Auto e Apple CarPlay e sospensioni completamente regolabili. Sul fronte elettrico Vida annuncia l’avvio delle operazioni in Europa e delle consegne ai clienti, in particolare parliamo del VX2, uno scooter urbano con velocità massima di 90 km/h e un’autonomia dichiarata di 140 chilometri nel ciclo WMTC in modalità Eco. Dispone di due batterie estraibili con grado di protezione IP67, ricaricabili anche a casa.

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