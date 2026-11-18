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Due escort di Chiavari, in provincia di Genova, avrebbero portato avanti per anni la propria professione, guadagnando circa mezzo milione di euro, senza versare alcuna imposta all'erario. A scoprirlo i finanzieri del comando provinciale di Genova. Gli approfondimenti hanno dimostrato che le due professioniste si mantenevano unicamente grazie a quella attività, pubblicizzata anche attraverso portali web dedicati e per la quale richiedevano una tariffa media di circa 200 euro a prestazione. L'incrocio dei dati bancari, dei movimenti finanziari e delle spese effettuate – palesemente sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati – ha consentito di quantificare entrate complessive per circa mezzo milione euro in quattro anni. Conseguentemente, i finanzieri della compagnia di Chiavari hanno richiesto l’attribuzione d’ufficio, a carico delle due escort, di una partita Iva. "Lo svolgimento abituale dell’attività di prostituzione – si legge in una nota della Gdf – infatti, ha subito una svolta nel 2025 allorquando, in concomitanza con l'aggiornamento dei codici Ateco 2025, ha visto riconosciuto un formale inquadramento fiscale per il lavoro delle 'sex workers', permettendo di tracciare settori che in precedenza si trovavano in un limbo normativo, come i 'Servizi di incontro e appuntamenti', le prestazioni e, più in generale, l'erogazione di servizi di natura sessuale". "L’attività ispettiva si fonda sul principio – prosegue la nota – ribadito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 1285 del 21 gennaio 2026), secondo cui l’esercizio abituale e professionale dell’attività di prostituzione integra a tutti gli effetti una prestazione di servizi rilevante ai fini fiscali, soggetta agli obblighi dichiarativi e impositivi sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva, nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-268/99)". "La prostituzione entra, così, nel perimetro della tassazione ordinaria, in aderenza al principio secondo cui chiunque generi un profitto ha l'obbligo di contribuire al bene pubblico", conclude la Gdf.

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