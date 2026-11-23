PALERMO (ITALPRESS) – E’ in corso il vertice del centrodestra, per fare il punto sulla finanziaria. Nella sede regione di Fratelli d’Italia a Palermo, questi presenti all’incontro: Luca Sbardella e Giorgio Assenza (rispettivamente commissario FdI in Sicilia e capogruppo dei meloniani all’Ars), Fabio Mancuso e Roberto Di Mauro (coordinatore regionale e capogruppo del Mpa), Nino Germanà e Salvo Geraci (segretario regionale e capogruppo della Lega), Decio Terrana (coordinatore Udc Sicilia), Marianna Caronia e Massimo Dell’Utri (deputata e coordinatore regionale Noi moderati), Stefano Pellegrino (capogruppo FI a Palazzo dei Normanni) e, in remoto, Nino Minardo (commissario degli azzurri siciliani). Per il governo è presente l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Al tavolo anche il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

MINARDO “SUD CHIAMA NORD AMBIGUO, CENTRODESTRA SIA UGUALE A ROMA COME A PALERMO”

“Ben venga ogni iniziativa che punta ad allargare e rafforzare il centrodestra, ma è sotto gli occhi di tutti la posizione ambigua del Movimento. Non si può lavorare per rafforzare il centrodestra a Roma e contemporaneamente per combatterlo in Sicilia. Il centrodestra deve essere lo stesso a Roma come a Palermo, tanto più in una regione nella quale, per perdere, dovrebbe davvero impegnarsi”. Così Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, intervenendo in collegamento da Roma alla riunione della maggioranza regionale sulla manovra, ha posto agli alleati la questione dell’accordo tra Fratelli d’Italia e Sud chiama Nord. Il commissario azzurro ha sollevato poi il tema dei passaggi di amministratori tra i partiti della coalizione: “Dovremmo utilizzare questi mesi per allargare i confini della coalizione e consolidare il consenso, non per cannibalizzarci tra alleati. Questa continua competizione non rafforza nessuno e rischia di allontanare chi ci guarda da fuori”. Ma “bisogna distinguere – ha precisato -. Se un amministratore o un gruppo politico ha già maturato la decisione di lasciare il proprio partito, è giusto confrontarsi e cercare di non disperdere un patrimonio politico e amministrativo. È una cosa molto diversa dall’andare deliberatamente a cercare di indebolire un alleato. Tra partiti della stessa coalizione devono esserci rispetto, correttezza e reciprocità”.

“La Finanziaria va nella direzione giusta e ha il pieno sostegno di Forza Italia. Vogliamo contribuire a migliorarla ulteriormente, con spirito costruttivo e nell’interesse dei siciliani”. Minardo ha chiesto di dare spazio alle proposte che arrivano dai territori, dai parlamentari e dagli amministratori locali: “Dal confronto che abbiamo avviato con i nostri sindaci – ha spiegato – sono emerse questioni molto concrete, come le risorse per i servizi sociali e l’assistenza agli studenti con disabilità, i costi che gravano sui bilanci comunali e criteri più equi nella distribuzione dei finanziamenti. Come partito e come gruppo parlamentare all’Ars intendiamo sottoporle al presidente Schifani. Il nostro obiettivo è rafforzare una Finanziaria che già condividiamo”.

PACE “CHIEDIAMO CHIAREZZA, PRONTI AD ANDARE DA SOLI”

“Chiederemo di fare chiarezza. Al di là della finanziaria, che penso che ne parleremo a margine della riunione, dobbiamo fare chiarezza tra di noi, capire alcune cose, a partire dal fatto se il candidato presidente della Regione Siciliana lo debbano scegliere i siciliani oppure no, se deve scegliere Roma. Capire chi fa parte della coalizione, la vicenda di Cateno De Lucaà che non capiamo se è dentro o fuori la coalizione. A nostre spese abbiamo capito che ci ha tolto un bel po’ di persone, tutte del centrodestra, per poi dire che ha le mani libere nel centrodestra. Anche la vicenda della Lega è da chiarire: stiamo subendo un attacco giornaliero da un partito che noi credevamo alleato. E oggi lo dirò candidamente: se la nostra componente non è gradita a questa coalizione o se siamo ospiti indesiderati, noi siamo pronti a fare la nostra battaglia anche da soli, con un nostro candidato. Probabilmente avremo anche più facilità per fare le nostre liste e andare avanti, e poi ci incontreremo più avanti”. Così Carmelo Pace, capogruppo della Dc, arrivando nella sede regionale di Fratelli d’Italia.