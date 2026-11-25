(Adnkronos) – "Quando c'è un processo in corso, non si parla di questioni giudiziarie". Fabio Fazio, al tavolo di Che tempo che fa, oggi spiega perché nella puntata di domenica non ha fatto domande a Beppe Grillo sul processo che coinvolge il figlio Ciro, condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 19 anni. "Per rispondere a quelli che mi hanno detto, che mi hanno scritto, 'a Grillo non hai fatto domande sul processo del figlio…', dico che a me avevano insegnato da piccolo che quando c'è un processo in corso – e questo è proprio in corso, si è aperto qualche giorno fa il processo d'appello… – non si parla di questioni giudiziarie, per essere corretti nei confronti delle parti". "E quindi è stata una scelta che si basa su questo principio, per me abbastanza sacro", afferma Fazio. Domenica 22 novembre, Grillo è stato ospite a Che tempo che fa con un'intervista-show.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)