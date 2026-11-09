Farmaceutica, Uda (Egualia): “Cina e Usa grandi big ma in Italia manifattura di rilievo”

(Adnkronos) – "Da oltre vent'anni le nostre imprese portano sul mercato italiano un contributo essenziale legato alla scadenza brevettuale. È chiaro che lavoriamo in un mondo assolutamente globalizzato, dove Cina e Stati Uniti stanno giocando una partita molto importante anche sulla resilienza e la sostenibilità, sia della spesa farmaceutica che degli investimenti in produzione, ricerca e sviluppo. L'Europa si trova un po' schiacciata tra questi due continenti". Lo ha detto Michele Uda, direttore generale di Egualia, intervenendo all’evento ‘Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema’, organizzato da Nuove Reti a Roma. "L'Italia, in particolare, ha un vantaggio competitivo, cioè quello di avere una struttura manifatturiera molto rilevante anche per il nostro settore, quello dei farmaci fuori brevetto. La cosa importante – ha spiegato – è che questi medicinali, per poter essere pienamente parte degli strumenti a disposizione del Servizio sanitario nazionale, siano messi nelle condizioni minime di essere sostenibili sotto il profilo economico e industriale, così da continuare a giocare quel ruolo competitivo. Credo che l'iniziativa della revisione del testo unico sulla legislazione farmaceutica e anche le misure oggi in discussione nella legge di bilancio vadano in quella direzione". Riguardo la riforma del Testo unico, per Egualia "ci sono alcuni correttivi molto importanti che dovrebbero essere introdotti. Uno su tutti: una revisione del meccanismo del payback, che sostanzialmente trovi una modalità di implementazione differenziata tra i medicinali non più coperti da brevetto, acquistati tramite procedure di gara dalle Regioni, quindi già comprati al massimo ribasso possibile e che hanno già subito una negoziazione a livello di Aifa (Agenzia italiana del farmaco). Nel momento in cui il payback viene applicato a tutti i farmaci indistintamente, è chiaro che si crea un problema significativo in termini di competizione" ha aggiunto. "Considerate che circa un lotto su tre va già deserto nelle gare perché i prodotti non sono più sostenibili. Parliamo di prodotti oncologici, di antibiotici, di prodotti essenziali per la salute pubblica di cui in qualche modo ci accorgiamo soltanto quando mancano, e dobbiamo assolutamente evitare che arrivino a non essere più disponibili sul mercato" ha concluso.

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