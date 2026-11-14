Economia sociale, Bobba: “Non profit che reinveste gli utili rappresenta futuro del Paese”

(Adnkronos) – "Le organizzazioni attive, sportive, che animano le nostre comunità, è lì che si trova il contributo fondamentale che queste organizzazioni danno alla vita del Paese, contribuendo all'inclusione sociale, a creare buona occupazione, alla coesione territoriale". Così Luigi Bobba, presidente della Fondazione Terzjus, intervenendo al Festival dell'Economia Sociale di Forlì, giunto alla giornata conclusiva della sua prima edizione. Un mondo composto da realtà che operano nei territori e che, attraverso le proprie attività, contribuiscono alla costruzione del bene comune e a creare opportunità per il futuro. "Le comunità devono essere più coese, più eque e più giuste", sottolinea Bobba, che guarda anche al ruolo delle imprese non profit: "Quelle che vivono da imprese ma decidono di reinvestire i propri utili nell'attività che svolgono rappresentano non solo la storia dell'Italia ma anche il futuro su cui guardare alle nuove generazioni".

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