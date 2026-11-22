Nel girone A di Eccellenza, nell’ambito dell’11^ giornata, una super Sancataldese ha battuto con un netto 4-1 il Marsala conquistando la testa del campionato che guida con 23 punti, uno in più rispetto a Montelepre e Don Carlo Misilmeri. Lo ha fatto prima di tutto dopo essere rimasta in inferiorità numerica, dopo di che ci ha messo personalità, autorità e intraprendenza riuscendo a rimontare la rete del vantaggio iniziale dei lillibetani ad opera di La Piana. I verdeamaranto ci hanno messo cuore e carattere tirando fuori una prestazione magistrale.

Allo stadio “Antonio Alaimo” di Serradifalco la squadra verdeamaranto di mister Davide Boncore ha da subito reagito allo svantaggio iniziale andando a segno su calcio di rigore con Gueye. Un gol che ha ridato alla squadra di casa la necessaria fiducia e il giusto morale al cospetto di un avversario tosto e mai domo.

La Sancataldese ha schierato dal primo minuto Cannizzaro, Vitale, Bonifacio, Calabrese, Calaiò, Diallo, Jose Torres, Cisse, Gueye, Abbate, Martinez. In panchina, invece, Boncore ha proposto Gruber, Santiago Torres, Giannone, Germano, Torregrossa, Viscuso, Fiore, Pulci, Taormina. La squadra di casa, sospinta dal proprio tifo organizzato, ha dato fondo alle sue energie per aggiudicarsi un match ritenuto importante per dare continuità alla propria corsa nelle zone altissime della classifica.

La Sancataldese ha funzionato negli automatismi a centrocampo, ma anche nelle combinazioni rapide in avanti. L’espulsione di Gueye ha finito per complicare i piani di una Sancataldese che, tuttavia, non s’è scomposta. Nella ripresa, infatti, la Sancataldese ha ingranato la marcia giusta. Il rigore trasformato da Cissè ha permesso ai verdeamaranto di mettere la classica freccia, mentre le successive reti di Vitale e Martinez hanno arricchito lo score di un match che, alla fine, è diventato esaltante per la squadra di casa. In questo modo la Sancataldese è salita a quota 23 in classifica ribadendo il proprio ruolo di primo piano in questo girone A del campionato di Eccellenza. Il Marsala, d’altro canto, non era certo avversario di poco conto: aveva gli stessi punti della Sancataldese e, ad un certo punto, s’è portato pure in vantaggio.

Eppure la reazione veemente, da squadra, dei padroni di casa, ha ribaltato letteralmente una partita che sembrava essersi messa nel verso giusto per gli ospiti. E domenica prossima, trasferta da non sottovalutare per la Sancataldese che sarà impegnata sul campo del Lascari in un match nel quale per Gueye e compagni sarà necessario mantenere la stessa attenzione, voglia e cattiveria agonistica mostrata con il Marsala per portare a casa una vittoria che la confermerebbe nelle zone altissime della classifica del girone A di eccellenza.