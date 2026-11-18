

Tragedia nella mattinata nei boschi nell’entroterra di Quiliano, nel Savonese. Secondo le prime ricostruzioni, due cacciatori – un giovane e un anziano, parenti – hanno perso la vita durante una battuta di caccia. L’allarme e’ scattato poco dopo le 11 in una zona impervia. La prima ipotesi e’ che uno abbia sparato all’altro per errore e, secondo quanto fatto, abbia rivolto l’arma verso se’ stesso, togliendosi a sua volta la vita. Indagano i carabinieri