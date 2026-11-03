Dramma a Fabriano, operaio muore schiacciato da una pressa

(Adnkronos) – Un operaio è morto schiacciato da una pressa in un'azienda a Fabriano, in provincia di Ancona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruzione la dinamica dell'incidente.

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