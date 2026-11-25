(Adnkronos) – La Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo d'indagine sul decesso di un bimbo, morto prima di venire alla luce all'ospedale 'Annunziata' di Cosenza. La madre, al nono mese di gravidanza, si era recata nella struttura sanitaria, dove avrebbe dovuto partorire di lì a breve. Le cartelle cliniche sono state poste sotto sequestro e sul corpo del bimbo è stata disposta l'autopsia.

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