(Adnkronos) – E' stato condannato a 10 anni di carcere più tre anni di libertà vigilata Vincenzo Lanni, 60 anni, accusato del tentato omicidio di una manager di 43 anni accoltellata alle spalle, lunedì 3 novembre 2025, in piazza Gae Aulenti a Milano. Lo ha deciso la giudice di Milano Chiara Valori al termine del processo con rito abbreviato con cui ha anche disposto una provvisionale di 50mila euro per la vittima scelta a caso. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 12 anni e 2 mesi. Tra 60 giorni le motivazioni del verdetto. "La mia assistita si sta riprendendo, è viva per miracolo: è stata una questione di centimetri, se quella lama avesse bucato l'intestino non sarebbe in vita. Sta affrontando un percorso psicologico di riabilitazione, si sta riprendendo", ha spiegato Paolo Cardone, legale di parte civile. L'uomo detenuto a San Vittore, accusato di tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione, riconosciuto capace di intendere e di volere al momento del fatto, non ha rilasciato dichiarazioni nel processo celebrato a porte chiuse. "Preferibilmente avrei colpito sotto a Unicredit ma non avevo la certezza che la persona lavorasse per Unicredit, volevo farla pagare a loro per quello che era successo 12 anni prima", aveva detto Lanni nell'interrogatorio di un anno fa davanti alla giudice per le indagini preliminari Rossana Mongiardo.

Nell'agosto del 2015 aveva già aggredito due anziani in provincia di Bergamo, dopo aver perso il lavoro da programmatore informatico e l'anno successivo era stato condannato a 8 anni di carcere più tre anni in una struttura psichiatrica (Rems), con l'attenuante della seminfermità mentale. Tra i clienti della società di informatica "c'è stato Unicredit" aveva spiegato. E così, dopo essere stato allontanato dalla comunità di recupero in provincia di Varese di cui era ospite dal 2015, Lanni è venuto a Milano con "due opzioni: o mi richiamano in comunità o faccio questo per vendetta, per rivalsa verso chi mi ha buttato fuori circa 10/12 anni prima e per la situazione attuale". E ha optato per la seconda opzione.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)